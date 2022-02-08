Beşinci Mevsim Kreşi yeni yerinde hizmete girdi

2017-2018 eğitim öğretim yılında açılan İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kreşi, 2022 yılı itibariyle Beşinci Mevsim Kültür Merkezi binasının arka kısmındaki yerinden Süleymaniye Mahalle Konağına taşındı. Kreş, bu hafta itibariyle yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

İnegöl Belediyesi'nin önemli sosyal hizmetlerinden biri olan kreş Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi No: 62 adresinde bulunan Süleymaniye Mahalle Konağında öğrencilerini ağırlıyor. Şu anda kreşte hali hazırda 3 sınıfta 24 öğrenci eğitim alıyor. Mevcut sayılarla yüzde 100 doluluk oranıyla çalışan kreşte 38-55 ay arası öğrenciler eğitim görüyor. 14 öğrenci yarım gün (öğleden sonra), 10 öğrenci ise tam gün olarak kreşten faydalanıyor.

4 öğretmen ile 1 hizmetli olmak üzere 5 kişinin görev yaptığı kreşi, Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti. Minik öğrencilerle buluşan Başkan Taban'ın ziyareti renkli görüntülere sahne oldu.