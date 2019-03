Beşinci Nesil Yeni Clio'nun Dünya Prömiyeri Cenevre'de Yapıldı

Renault Cenevre Otomobil Fuarı'nda Yeni Clio'nun Dünya Prömiyeri'ni gerçekleştiriyor Renault, 15 milyon satış adedine ulaşan ikonik modeli Clio'nun beşinci nesli olan Yeni Clio'yu tanıtıyor.

Renault, 15 milyon satış adedine ulaşan ikonik modeli Clio'nun beşinci nesli olan Yeni Clio'yu tanıtıyor. İlki 1990 yılında lanse edilen Clio, satışa sunulmasından bu yana Renault Grubu'nun dünyanın dört bir yanında en çok satan otomobili oldu. Fransızların favori modeli olmakla kalmayan model, 2013 yılından bu yana Avrupa'da B segmentindeki liderliğini sürdürüyor. Clio, 2012 ve 2018 yılları arasında her yıl bir önceki yıla göre satış rakamını artırarak olağanüstü bir ticari performans sergiledi.



2019 – Nouvelle Renault CLIO



Daha modern ve atletik bir görünüme kavuşan Yeni Clio, 30 yıldır modeli başarıya taşıyan DNA'sını koruyor. Önceki dört neslin de mirasını barındıran Yeni Clio, efsaneye uygun yeni bir sayfa açıyor:



Birinci nesil Clio, "büyüklere ait her şeye sahipti". Yeni Clio da 1990 yılında lanse edilen birinci nesil Clio ile aynı şekilde Megane ve Espace gibi üst segment modellerdeki teknolojilere sahip.

Clio II'den iç mekan ve konfor standartlarını alıyor.

Clio III'te olduğu gibi, kalite algısı bir üst boyuta taşındı.

Clio IV'ün, Renault ürün gamının tümü için ilham kaynağı olan ve modeli gerçek bir ticari marka yapan güçlü tasarımını taşıyor.



"Evrim ve Devrim" çifte ilkesi esas alınarak tasarlanan Yeni Clio, kuralları altüst ediyor: dış tasarım olgunlaştırılırken, iç tasarım ise yeniden yaratıldı. Daha keskin hatları ve daha iddialı ön kısmı, Yeni Clio'ya dinamizm ve modernizm kazandırırken, yüzde 100 yeni parçaya sahip olmasına rağmen aracın bir Clio olduğu ilk bakışta fark ediliyor. İç kısımda ise çarpıcı bir devrim göze çarpıyor. İç mekandaki devrim göz alıyor. Kalite algısı ve sunulan teknolojiler açısından üst segmentten esinleniliyor. Kullanılan teknolojiler, kullanımı ve günlük hayatı kolaylaştırıyor.



Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş:





"Avrupa'da ve Türkiye'de segment lideri markanın ikon modeli Yeni Clio'yu büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Daha modern ve çarpıcı dış tasarımının yanı sıra iç mekanda ilk bakışta fark edilen kalite ve B segmentinde ilk kez Clio'da kullanılacak bir üst segmente ait teknolojik donanımları ile Yeni Clio, öncü olmaya devam ediyor. Yeni Clio ile birlikte ürün gamına, sınıfında en iyi değerlere sahip yeni nesil üç farklı benzinli motor ekleniyor. Yeni Clio'nun global pazarlarda olduğu gibi Türkiye pazarında da başarılı satış grafiğini sürdüreceğinden hiç şüphemiz yok. Clio'ların en iyisi beşinci nesil Clio yine müşterilerin gönlünü fethedecek."Yeni Clio, Renault Grubu için "Drive the Future (2017-2022)" stratejik planının öncü modeli olma özelliğine sahip. 2017 yılının sonbaharında açıklanan planın 3 ana hedefi bulunuyor:



Elektrikli: Grup, 2022 yılına kadar ürün gamına 12 elektrikli model ekleyecek. Renault tarafından geliştirilen bir teknoloji olan E-tech hibrit motoru, ilk kez Yeni Clio'da kullanılacak.

İnternet bağlantılı: 2022 yılına kadar şirketin kilit pazarlarında sunduğu araçların yüzde 100'ü internet bağlantılı araçlar olacak. Yeni Clio, İttifak tarafından geliştirilen yeni internet bağlantılı multimedya sistemi ile bu dinamiğin mükemmel bir sunumu olarak öne çıkıyor.

Otonom: Renault Grubu, 2022 yılına kadar otonom sürüş teknolojilerine sahip 15 modeli satışa sunacak. Yeni Clio, bir şehir otomobilinde, otonom sürüşe öncülük edecek destek sistemlerini yaygınlaştırarak bu alanda tam bir öncü olacak.



Yeni Clio, İttifak bünyesinde güçlü bir sinerji oluşturmayı planlayan stratejinin merkezinde yer alıyor. Bu konumlandırmada, ortak teknoloji geliştirme ve CMF-B gibi kullanılacak yeni platformlar ayrıca modelin yeni elektrikli ve elektronik mimarisi rol oynuyor. Model, bu sayede en yeni teknolojik gelişmelere entegre olabilecek ve pazarın yeni gereksinimlerine karşılık verebilecek.



Renault modelleri açısından yeni bir neslin öncüsü olan Yeni Clio, Renault Sport ve INITIALE PARIS'ten esinlenilen yeni R.S. Line imzasıyla birlikte sunuluyor.



Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens van den Acker:





"Beşinci nesil Clio, segmentinin en çok satan modeli ve tüm kategorilerde Avrupa'nın en çok satan ikinci otomobili olması açısından bizim için çok önemli. Clio efsanesinin son ürünü olan bu ikon otomobil, önceki nesil modellerin en iyi özelliklerini aldı. Clio 4'ün dış tasarımı, müşterilerimizin büyük beğenisini kazanmıştı ve bugün de kazanmaya devam ediyor. Bu yüzden bir yandan önceki modelin genetiğine sadık kalırken, diğer yandan yeni modelin modernizmini ve şıklığını artırmaya karar verdik. İç kısımda ise, gerçek bir devrim gerçekleştirilerek kalite algısı gözle görülür biçimde artırıldı ve daha sofistike bir tasarım ve daha güçlü bir teknolojik donanım tercih edildi. Bu model, Clio'ların en iyisi." dedi.



Yeni Renault CLIO'nun iç mekanında devrim





Giriş



Yeni Clio'nun iç tasarım ekipleri, kalite algısı ve sürücü bölümünün ergonomisine ayrı bir özen gösterdi. Yüksek kaliteli malzemeler, gösterge panelinin yumuşak kaplaması, kapı panelleri ve orta konsol çerçevesi ve özenle seçilmiş malzemeler, kalite algısı açısından iç mekan boyut değiştiriyor. Geniş alan yaratmak için daha kompakt hale getirilen tamamen yeni "Akıllı Kabin-Smart Cockpit", sürücü odaklı ve daha fazla teknoloji barındırıyor. Dalga şeklindeki tasarım ise, genişlik hissini vurguluyor. Sınıfında en geniş ekranla donatılmış olan modelin modern ergonomisi, daha akıcı bir sürüş deneyimi sağlıyor. Yeni Clio, segmentinde ilk olan, özellikle şehir içi kullanımında son derece pratik elektrikli park freni gibi inovasyonları yaygınlaştırıyor.



Multimedya Ekran



"Akıllı Kabin-Smart Cockpit" konseptinin kilit unsuru olan 9,3 inçlik multimedya ekran (7 inçe göre iki kat daha büyük), Renault'nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Tasarımında Espace modelinden esinlenilen bu hafif eğimli dikey tablet, gösterge paneline genişlik hissi veriyor, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor. Kullanıcı odaklı bu ekran, internet bağlantılı yeni multimedya sistemi EASY LINK, navigasyon, "bilgi-eğlence" sisteminin yanı sıra MULTI-SENSE ayarları gibi son derece kullanıcı dostu bir içeriğe sahip.



Dijital gösterge tablosu



Yeni Clio, geleneksel analog kadranların yerine ilk kez dijital bir ekran ile sunuluyor. Üst modellerden alınan teknoloji ile 7 ila 10 inç büyüklüğündeki TFT ekran, sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor. 10 inçlik versiyonda, ekran üzerinde GPS navigasyon da yer alıyor. 9,3 ve 10 inçlik iki ekranı ile Yeni Clio, kategorisinin en büyük ekranlarını sunuyor.



Yeni Clio'nun tamamen yeniden tasarlanan gösterge paneli, kalite açısından her tür artıya sahip. Panel, köpük kaplı üst kısım, kişiselleştirilebilir bir orta bölme ve torpido gözü gibi işlevsel bileşenlere ayrılmış alt bölme olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Dalga şeklindeki form ve merkezi ve yan havalandırma deliklerinin yatay tasarımı, kabin içi genişlik algısını artırıyor. Ekranın alt kısmında, "piyano" düğmeler ve sürücünün kullanım kolaylığı için doğrudan erişimli klima kumandaları gibi özellikler ergonomiyi arttırıyor.



Direksiyon



Önceki modele kıyasla daha kompakt bir hava yastığı kullanılarak, direksiyona daha şık ve rafine bir tarz kazandırıldı. Bu daraltma, sürücünün gösterge tablosunu görmesini kolaylaştırıyor. Başparmak desteği ve kalınlaştırılmış çerçevesiyle, Yeni Clio'nun direksiyonuna dokunmak harika hissettiriyor. Retro aydınlatmalı kumandalar ve krom saten kaplaması ile yüksek kalite algısı göze çarpıyor.



Orta konsol



Orta konsol da Yeni Clio'nun "Akıllı Kabin- Smart Cockpit"inin kilit elemanlarından biri olma özelliğine sahip. Sürüş konumunun ergonomisini artırmak amacıyla yükseltilen orta konsol sayesinde, kısaltılmış vites topuzuna dokunmak kolaylaşıyor. Aydınlatmalı dış çerçeveye sahip orta konsol, iç ambiyansa göre kişiselleştirilebiliyor. Alt kısımdaki entegre bölmeler, yolcuların kullanımını kolaylaştıran telefon şarjı gibi son derece işlevsel içerik özellikleri barındırıyor.



Koltuklar



Yeni Clio'nun koltukları üst segment özelliklerine sahip. Daha geniş ve yolcuyu kavrayan koltuklar, seyahat edenlerin oturma pozisyonunu destekliyor. Koltukların yarı yumuşak kaplamalarının boşluklu yapısı, arkadaki yolcular için diz mesafesini önemli ölçüde artırırken, virgül şeklindeki daha ince koltuk başları ise sürücünün arkayı görmesini kolaylaştırıyor. Gösterge panelinde olduğu gibi, malzeme seçimine gösterilen özen fark ediliyor. Koltuklar da iç mekandaki yüksek kalite algısına atkıda bulunuyor. Ayrıca kumandalara erişimin kolaylaştırılması da koltuklardaki ergonomi ve kullanım kolaylığına destek oluyor.



Kapı panelleri



Yeni Clio, bu alanda da segmentinde benzersiz malzemeler ile sunuluyor. Kaplamalı ve geniş giydirmeli kapı panelleri, aynı kol dayamalar gibi farklı iç ortam tasarımlarına göre düzenlenebiliyor. Kapı kaplamaları da yine aydınlık ve yumuşak bir tarza sahip.



Kişiselleştirme



Orta konsol, kapı panelleri, direksiyon ve kol dayama gibi ayrıntılar için sunulan kişiselleştirme paketleri ile herkes Yeni Clio'sunu kendi yaratabiliyor. Gösterge paneli üzerindeki havalandırma çizgisine ait inovatif renk kişiselleştirme tercihi ile sunulan 8 ambiyans seçeneği sayesinde iç mekan, tamamen kişisel tercihe göre düzenlenebiliyor. Ortam aydınlatma için ise 8 renk seçeneği sunuluyor.



Daha modern ve etkileyici bir dış tasarım





Giriş



Her açıdan daha şık ve dinamik olan Yeni Clio, bir önceki neslin ana hatlarını taşıyor. Model, bir yandan şık görünümünü korurken, diğer yandan etkileyici tarzıyla öne çıkıyor. Kaporta üzerindeki çizgiler, modele daha kaslı bir görünüm kazandırıyor. Genişletilen radyatör ızgarası, Yeni Clio'ya daha belirgin bir görünüm kazandırırken, motora ise etkin bir soğutma sağlıyor. Yeni Clio, 12 milimetre kısa olmasına rağmen (uzunluk 4050 mm, genişlik 1798 mm) daha geniş bir iç mekana sahip. Yeni Clio'nun karoserisi, aerodinamizmini ve sportif görünümünü artırmak için 48 milimetre alçaltıldı (yükseklik 1440 mm). 17 inç tekerlekler (versiyona göre) ise aracın dinamik duruşuna katkı sağlıyor. Köpekbalığı anten, full LED farlar ve yan camların çevresindeki krom detaylar, Yeni Clio'nun modern tarzına katkı sağlıyor ve iç mekanda olduğu gibi dış tasarımda da kalite algısını artırıyor.



Renkler



Valencia Turuncunun yanı sıra Vizon Kahverengi ve Seladon Mavi, Yeni Clio'da sunulan yeni renkler arasında yer alıyor. Otomobil endüstrisinde ilk defa Valencia turuncu renkte kullanılan turuncu cila bazlı özel işlem, Yeni Clio'nun dinamizmini açığa çıkarıyor ve modele derinlik ile birlikte benzersiz bir parlaklık kazandırıyor. Yeni Clio'da 11 farklı renk seçeneği ve 3 dış kişiselleştirme paketi (kırmızı, turuncu ve siyah) sunuluyor.



Rüzgarlıklar



İlk defa bir Clio'da ön çamurluklarda yer alan rüzgarlıklar, sürtünmeyi azaltıyor ve aerodinamik performansı artırıyor. Ek olarak yakıt tüketimini de azaltan rüzgarlıklar, Yeni Clio'nun tasarımına dinamizm ve sportif bir görünüm kazandırıyor.



Ön farlar



İlk donanım seviyesinden itibaren full LED olarak sunulan ön farlar, Renault modellerinin karakteristik özelliği olan C şeklinde imzaya sahip. Farlar, Yeni Clio'ya daha etkileyici bir görünüm kazandırırken, ışığı destekleyen logo da şık bir görünüm sağlıyor.



Bagaj



Bagaj tasarımı, mümkün olan en kübik forma sahip olacak şekilde gerçekleştirildi. BOSE premium ses sisteminin mükemmel biçimde entegre edilmesi ile bagaj hacmi 391 litreye ulaşırken, iç saklama hacmi 26 litre artırılarak segmentinde en yüksek seviyeye ulaşıyor.



Çift zemin, bagaja eşya koymayı kolaylaştırırken, arka koltuklar yatırıldığında ise düz bir zemin ortaya çıkıyor.



Arka farlar



Ön kısımda olduğu gibi arka farlar da, derinlik hissini öne çıkaran C şeklindeki imza ile daha etkileyici bir görünüme sahip. Arka camın üzerinde ise daha uzun ve daha ince bir stop lambası dikkat çekiyor.



Profil



Yan camlara entegre arka kapı kolları ile dikkat çeken önceki neslin şık profili, birkaç estetik detay ile daha da geliştirildi. Krom cam çerçeveler, parlak siyah sütunlar ve arka kollar, kapı altı gövde çıtaları ve kapı eşiğindeki krom CLIO imzası gibi özenle oluşturulmuş profil de dış tasarımın kalite algısını artırıyor.



Arka Bölüm



Profildeki krom detaylar, arkada da göze çarpıyor. Bagaj kapağının tampon ile mükemmel bir bütünlük oluşturması, yüksek bir kalite algısı yaratıyor. Bagaj kapağına uzanan farlar ise Yeni Clio'nun arka görünümüne genişlik kazandırıyor.



Yeni Renault Clio R.S. Line Renault Sport'tan esinlenilen yeni bir imza





Renault Sport, R.S. Line imzasını mevcut GT-Line versiyonunun yerine geçecek olan Yeni Clio R.S. Line'a taşıyor. Sportif görünümlü özel seriler arasında öncü olan GT-Line, 2010'dan bu yana tüm pazarlarda Renault Sport ürün gamının stratejisini başarılı bir şekilde destekledi. Daha gelişmiş ve zengin içeriği ile R.S. Line, basit bir isim değişikliğinin ötesine geçiyor.



Daha sportif iç ve dış tasarıma sahip R.S. Line, dinamik bir tasarım ile farklılaşmak isteyen müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlandı.



R.S. Line, sportif sürüşü simgeleyen ve gerçek sportiflikle eş anlamlı yüksek performansın simgesi R.S. logosu ile güçlü bir bağlantıya sahip. R.S. Line, Renault Sport'un iç ve dış tasarım kodlarını simgeliyor.



Dış tasarımda Yeni Clio R.S. Line, R.S. modellerin sembolik imzası olan F1 tarzı ön tampona sahip. Petek şeklindeki radyatör ızgara, kendine özgü 17 inç alaşımlı jantlar ve daha atletik arka tasarım dikkat çekiyor.



Güçlendirilmiş destekli spor koltuklar, karbon görünümlü eklemeler, çift elmaslı R.S. imzasının yer aldığı sportif deri direksiyon, alüminyum pedallar, kırmızı dikiş ve şeritlerle vurgulanan koyu bir atmosfer, iç tasarımda R.S. imzasını vurguluyor.



Yeni Clio'ya daha fazla sportif özellik kazandıran R.S. Line, markanın motor sporlarındaki ve Formula 1'deki deneyimini müşterilerle buluşturuyor.



Renault'nun ilk hibrit E-TECH motorunu içeren yeni motor ürün gamı





Yeni Clio, 65 ile 130 bg arasında değişen motor gücü ile her biri kendi sınıfında eksiksiz bir benzinli ve dizel motor ürün gamına sahip. En son teknolojilerle sunulan bu motorlar, yürürlükteki en güncel standartlara uygun ve pazardaki en iyi tüketim ve emisyon seviyesine sahip.



Renault Grubu, aynı zamanda ilk defa 2020 yılından itibaren E-TECH adını verdiği hibrit motoru pazara sunacak. Herkesin kendi kullanımına en uygun konfigürasyonu seçebilmesi için, toplamda 9 adet motor/vites kutusu seçeneği olacak.



Yeni Clio, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifaki tarafından geliştirilen 1.0 TCe ve 1.3 TCe motorların yanı sıra Renault tarafından tasarlanan E-TECH motor ile Renault Grubu ve İttifak ortaklarının felsefesinin merkezinde bulunan sinerjiyi mükemmel bir şekilde yansıtıyor.



HİBRİT MOTOR Renault hibrit E-TECH motor verimlilik ile sürüş keyfini bir araya getiriyor





Yaklaşık 30 yıldır, Clio her zaman çağın gerekliliklerini karşılayan ve otomobil teknolojisini geniş hedef kitleye yayan otomobil olmayı başardı. Yeni Clio da bu geleneği sürdürerek 2020'den itibaren E-TECH adlı bir "ful hibrit" motor ile sunulacak. Yeni Clio ile birlikte sunulan hibrit çözümü geliştirilirken Grup'un elektrikli mobilite konusunda Avrupa'da lider olan bilgi birikiminden faydalanıldı. Renault Grubu, Clio ile birlikte pazara ilk kez hibrit motor sunuyor.



E-TECHaktarma organı, Renault mühendisleri tarafından geliştirildi. Motor sisteminde İttifak bünyesinde tasarlanan elemanlar kullanıldı ve yeni nesil 1.6 litre benzinli motor yeniden tasarlandı. Bu sisteme iki elektrikli motor, inovatif çok modlu bir vites kutusu ve 1.2 kWs akü eşlik ediyor.



Renault E-TECH hibrit teknolojisi, kullanımda maksimum verimliliğin yanı sıra dinamik bir kalkış, enerji tasarrufu ve yavaşlama ile hızlı akü şarjı gibi özelliklere sahip. Mükemmel enerji performansı maksimum enerji geri kazanımı ve yenilenmesini sağlıyor. Elektrikli araçlardakine benzer elektrik tasarruflu frenleme sistemi ile yüksek pil şarj kapasitesi ve E-TECH sistemin enerji verimliliğinin bileşimi, şehir içinde sürüşün yüzde 80'inin elektrik modunda gerçekleşmesini sağlıyor. Bu, şehir içinde geleneksel bir benzinli motorla kıyaslandığında yaklaşık yüzde 40 tüketim avantajını yansıtıyor. Tüm bunlar, kalkış ve hızlanmadaki reaktivite sayesinde, şehir içi hibrit otomobil pazarında artan bir sürüş keyfi sunuyor.



BENZİNLİ MOTORLAR





SCe 65 ve 75 : Satın alma ve kullanımda ekonomik



Ekonomik bir şehir içi otomobili arayan müşteriler için, 1.0 SCe (3 silindir atmosferik) ideal tercih olarak öne çıkıyor. 5 vitesli manuel vites kutusu ve 65 – 75 bg güç ile (95 Nm tork), son derece yumuşak bir şehir içi sürüş konforu sunuyor.



TCe 100 : benzersiz çok yönlülük



Renault ürün gamına yeni eklenen 1.0 TCe (3 silindirli turbokompresör) İttifak sinerjisinin en yeni motoru. Elektrik kumandalı boşaltma subabı (blow off) ile bir turbokompresör, silindir kapağına entegre edilmiş egzoz manifoldu, dağıtım sistemindeki çift hidrolik değişken ve özel çelik silindir kaplama (Bore Spray Coating) gibi en yeni teknolojiler ile sunuluyor. 100 bg ve 160 NM ile bu yeni nesil motor, kendisinden önceki TCe 90 versiyona kıyasla 10 bg ve 20 Nm daha güçlü olmakla birlikte CO2 emisyon seviyesi de daha düşük. 100 g/km'den* başlayan emisyon seviyeleri ile Yeni Clio, TCe 100 benzinli motor kategorisinin en iyisi. Ayrıca, düşük devirlerden itibaren daha canlı kalkışa destek olan tork artışı ile en üst seviyede sürüş keyfi sunuyor.



WLTP protokolünden NEDC değeri ile ilişkilendirildi. WLTP değerleri, bazı durumlarda aynı araç için NEDC değerlerinden daha yüksektir.



TCe 100 ilk olarak Yeni Clio'da 5 vitesli manuel vites kutusu ile birlikte sunuluyor. Ayrıca, daha sonra en yeni nesil X-TRONIC otomatik vites kutusuna sahip versiyon da pazara sunulacak. Avrupa'da kullanıma göre adapte edilen motor, şehir içinde kusurusuz sürüş sağlıyor.



Ayrıca D-STEP işlevi sayesinde, değişken parkurlarda ve ani hızlanmalarda çok oranlı bir vites kutusu gibi hareket edebiliyor. TCe motor aynı zamanda maksimum kullanım tasarrufu ve sınırlı zehirli gaz salınımı sağlamak üzere LPG versiyonuyla da sunulacak.



1.3 TCe 130 bg FAP: Maksimum sürüş keyfi



1.3 TCe FAP motor, Captur, Megane, Scenic ve Kadjar modelleri ile kendini kanıtlamasının ardından bu kez Yeni Clio ile birlikte sunuluyor. 130 bg ve 240 Nm tork ile ve 7 vitesli EDC otomatik vites kutusuna sahip bu motor, Yeni Clio motor ürün gamında 1.2 benzinlinin yerini alacak. Yeni Clio'nun tüm dinamik özelliklerini barındıran bu en yeni nesil motor, her koşulda heyecan verici bir sürüş deneyimi sağlıyor. Çift kavramalı EDC vites kutusu, sürüşü daha esnek ve keyifli hale getirirken diğer yandan CO2 emisyon miktarını azaltıyor. Sürüş keyfini daha da artırmak için, Yeni Clio 1.3 TCe EDC 130 bg FAP, direksiyon kumandaları ile sunulacak.



DİZEL MOTORLAR





Daha yüksek verim için yeni nesil dizel motorlar Blue dCi 85 ve 115



Yeni Clio aynı zamanda uzun mesafe kullanımlar ve filo şirketleri için adapte edilmiş 1.5 Blue dCi dizel motor sistemini sunuyor. Bu motor, nitrojen oksitler (NOx) için en verimli olacak şekilde planlanmış katalitik indirgeme sisteminin (SCR) entegrasyonu sayesinde yeni emisyon standartlarına göre adapte edildi ve geliştirildi. Motor iki versiyonla sunuluyor: Sade bir sürüş için 85 bg/ 220 Nm ve daha dinamik bir sürüş için 115 bg/ 260 Nm. 110 km/s hızının üzerine çıkıldığında motor devrini düşüren altı vitesli manuel vites kutusu ve segmentinin en iyisi olan aerodinamiği sayesinde, Yeni Clio Blue dCi özellikle uzun yol sürüşlerinde verimli.



CMF-B: Yeni Clio için benzersiz bir platform



Yeni Renault Clio İttifak bünyesinde, benzersiz CMF-B adlı yeni nesil platformun lansmanını gerçekleştiriyor. 2014 yılından itibaren Guyancourt Teknoloji Merkezinde geliştirilen platform ile bir önceki nesil Clio platformuna kıyasla, yüzde 85 oranında yeni parçaya sahip.



Bu yeni CMF-B platformu, Yeni Clio'ya çok sayıda avantaj sağlıyor. Bu platform, bir önceki platforma kıyasla daha hafif: özellikle gövde, akslar ve motor kaputunda 50 kilograma kadar tasarruf edildi. Ayrıca aerodinamik taban sayesinde yaklaşık binde 20 Cx seviyesinde aeorodinamik iyileştirme elde edildi. Yakıt tüketimi ve CO2 emisyon seviyesi iyileştirildi. Yeni Clio'da özellikle motor bölümünün izolasyonu ile akustik konfor da arttırıldı. 0 – 130 km/s arasında yaklaşık 1,5 ile 2 dB seviyesinde bir kazanç elde edildi.



En yüksek güvenlik seviyesi için, Yeni Clio'nun CMF-B platform gövde yapısı, yan raylar ve ön bölme tamamen revize edildi. Özellikle yüksek elastikiyet sınırına sahip çelik kullanılarak ve saclar arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için yapısal yapışkan kullanılarak güvenlik artırıldı. Bu da aracın içindekiler için en üst seviye güvenliği sağlıyor. Bu yapı Yeni Clio CMF-B platformunun yeni mimarisi sayesinde inovatif ekipmanlarla destekleniyor: Adaptif sürücü hava yastığı, geniş hacimli perde hava yastıkları, güç sınırlama özellikli emniyet kemeri ön gergileri, yeni iSize standardı ile sunulan ISOFIX bağlantılar vb.



Bu CMF-B platformunun yeni elektrik ve elektronik mimarisi sayesinde Yeni Clio segmentinin en eksiksiz ve modern sürüş destek ekipmanları ile sunuluyor. Bunlara tüm versiyonlarda mevcut olan ön kamera ve radardan, Trafik ve Otoyol Destek Sistemine (2.seviye otonom özelliği) kadar birçok ekipman dahil. Son olarak bu yeni platform, Yeni Clio ürün gamına E-TECH hibrit motor sistemini entegre etmek için tasarlandı.



Bu yeni platformun Renault ürün gamına katılması, Drive the Future ve İttifak'ın 2022 stratejik planlarının ayrılmaz bir parçası. Bu çerçevede 2022 itibariyle İttifak araçlarının %70'i ve Renault Grubu araçlarının %80'i CMF (Common Module Family-Ortak Modül Ailesi) ailesinin ortak platformları ile üretilecek.



Renault EASY DRIVE: Pazarın en eksiksiz sürüş destek sistemleri



Yeni Clio sürüşü kolaylaştırmak, güvenliği artırmak ve yolculukları daha rahat hale getirmek için segmentinin en eksiksiz sürüş destek sistemlerini sunuyor. Bu sistemler üç grupta incelenebilir: Sürüş, Park (Renault EASY DRIVE başlığı altında gruplanıyor) ve Güvenlik.



Yeni Clio'da 360° kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk olan yeni özellikler yer alıyor. En dikkat çekici özellik olan Trafik ve Otoyol Destek Sistemi, çok yönlü şehir otomobilleri segmentinde benzersiz bir özellik. Bu gelişmiş sürüş destek sistemi, otonom araçlara geçişin ilk adımını oluşturuyor.



Renault Grubu, otonom araç teknolojilerini yaygınlaştırma hedefi kapsamında, Drive the Future stratejik planının sonuna kadar bu özeliğe sahip 15 modelin lansmanını gerçekleştirecek. Yeni Clio, bu modellerin ilki olma özelliğini taşıyor.



SÜRÜŞ





TRAFİK VE OTOYOL DESTEĞİ



Trafik ve Otoyol desteği, adaptif hız kontrol sistemi (Start&Stop ile) ve şerit takip sisteminin kombinasyonu. 0 – 160 km/s arasında aktif olan bu ekipman, EDC otomatik vites kutulu araçlarda çalışır. Sistem, bir yandan aracın hızını ayarlayıp önündeki araçlarla güvenli takip mesafesini korurken, diğer yandan da aracın şeridinde kalmasını sağlıyor. Özellikle yoğun trafik koşullarında kullanışlı olan bu sürüş desteği sayesinde Yeni Clio, sürücü müdahalesine gerek olmaksızın 3 saniye gibi bir sürede otomatik olarak durup yeniden hareket edebiliyor.



Bu sistem bir ön kamera ve bir radar sayesinde, yol şeritlerinin (sürekli veya kesikli şerit) görülebilir ve diğer araçların görüş alanında olduğu yollarda çalışıyor. Yolda şerit olmaması halinde, sadece adaptif hız kontrol sistemi etkinleşiyor. Önünde herhangi bir araç olmaması durumunda, şerit takip sistemi (60 km/s hızdan itibaren) ve hız kontrol sistemi çalışmaya devam ediyor.



Trafik ve Otoyol desteği önemli bir konfor avantajı sağlayan 2. seviye bir otonom sürüş desteğidir. Diğer yandan, sürücünün ellerinin direksiyonda ve gözünün yolda olmasını gerektiriyor.



Sistem, 13 saniye süreyle sürücünün ellerinin direksiyona temas etmediğini algılarsa, bir uyarı gönderiyor. Bunu izleyen iki uyarının ardından, sistem 48 saniye içerisinde devre dışı kalıyor.



Trafik ve Otoyol Desteği, Yeni Clio 1.3 TCe EDC 130 bg FAP motorla 2019 sonundan itibaren sunulacak.



ADAPTİF HIZ KONTROL SİSTEMİ (Start & Stop ile)



Adaptif Hız Kontrol Sistemi (ACC), Clio ürün gamında EDC otomatik vites kutusu versiyonları ile birlikte sunuluyor. 0 – 170 km/s arasında kullanılabilen sistem, önündeki araçla otomatik olarak minimum bir takip mesafesinin korunmasını sağlıyor. Bu mesafe sürücü tercihine göre artırılıp azaltılabiliyor (2,4 – 1,2 saniye; varsayılan olarak 2 saniye). Önde herhangi bir araç olmaması halinde, yokuştan inişler de dahil olmak üzere seçili hızı korumak amacıyla klasik bir sabitleyici gibi çalışıyor.



Yeni Clio Adaptif Hız Kontrol Sistemi'ne, Start & Stop fonksiyonlu 1.3 TCe EDC 130 bg FAP motor eşlik ediyor. Yoğun trafikte aracın tamamen durması gerektiğinde, tamamen güvenli bir şekilde araç durup 3 saniyelik bir süre içerisinde yeniden hareket edebiliyor. 3 saniyelik sürenin ardından, sistemin yeniden başlatılması için sürücü müdahalesi gerekiyor. 30 saniye aktif olmadığında, sistem devre dışı kalıyor.



HIZ AYAR VE SINIRLAYICI



Hız sınırlama-sabitleme sistemi tüm Yeni Clio ürün gamında mevcuttur.



OTOMATİK UZUN-KISA FAR GEÇİŞİ



Far şalteri ön kamerayı kullanarak, dış ortam aydınlatmasına ve trafiğe göre otomatik olarak uzun-kısa far geçişini sağlıyor, böylece çok zayıf aydınlatma koşulları da dahil gece sürüşlerini kolaylaştırıyor.



GÜVENLİK





AKTİF ACİL FREN DESTEK SİSTEMİ



Renault ürün gamında daha önce benzerİi olmayan bir sistem olan bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif fren asistanı, sürücüyü tehlikeli durumlarda uyararak, sürücü tepki vermezse freni devreye sokarak güvenliği maksimuma çıkarıyor. Yeni Clio serisinin tümünde mevcut olan sistem, hem gündüz hem de gece çalışıyor.



KÖR NOKTA UYARI SİSTEMİ



Renault ürün gamındaki çok sayıda araçta mevcut olan kör nokta uyarı sistemi, Yeni Clio ile birlikte daha da yüksek bir performansa sahip. Basit sensörlerin yerine radarların kullanılması sayesinde sistem, sürücünün görüş alanının dışında kalan araçların mesafe ve hızlarını daha iyi yorumluyor.



Tüm Yeni Clio ürün gamında yer alan bu sistem, bölgedeki hız sınırları ile ilgili sürücüyü otomatik olarak uyarmak için ön kamerayı kullanıyor ve hızını adapte etmeyi öneriyor.



Navigasyon sistemine sahip versiyonlarda Yeni Clio, tabelalardan okunan bilgilerle GPS verilerini bir araya getirerek daha hassas çalışıyor.



ŞERİTTEN AYRILMA İKAZI VE ŞERİT TAKİP SİSTEMİ





Bu sistem, 60 km/s hız sınırından itibaren çalışıyor. Sinyal kullanılmaksızın araç şeritten ayrılmak üzereyse, sistem sürücüyü uyarıyor ve rotayı düzeltiyor. Üst segmentlerde kullanılan bu teknoloji, tüm Yeni Clio serisiyle birlikte sunuluyor. Sistem bu nedenle özellikle uzun yolculuklarda kaza risklerini azaltıyor.



PARK ETME



360° KAMERA



Yeni Clio, İttifak bünyesinde iyi bilinen 360° kameranın kullanıldığı ilk Renault modeli oldu. Sistemi oluşturan dört adet kamera sayesinde aracın kuş bakışı görünümü elde ediliyor ve aracın çevresinde yer alan engeller tek bir görüntüde birleştiriliyor. Sistem park manevraları veya araca zarar verme riskine girmeden dar yerlerden geçiş için ideal. Kullanımı çok kolay olan 360° kamera geri vitese geçirildiğinde aktive oluyor ve multimedya ekranının altındaki "piyano" düğmeleri ile doğrudan erişim sağlanıyor. Multimedya ekranında iki görüntü beliriyor: Seçilen vitese göre ön veya arka görünüme ek olarak, isteğe bağlı olarak seçilebilen 360° görünüm veya yolcu tarafı kamerası yakınlaştırılmış görüntüsü.



ÖN, ARKA VE YAN PARK YARDIMI



12 adet ultrason sensör sürücüye park sırasında destek olarak engel veya nesne olup olmadığını bildiriyor.



GERİ GÖRÜŞ KAMERASI



Bir önceki versiyonda da mevcut olan geri görüş kamerası Yeni Clio ile de sunuluyor ve geri vitesteyken park manevralarını ve çıkışlarını kolaylaştırıyor.



KOLAY PARK DESTEĞİ



Kolay Park Desteği (paralel, dik veya çapraz park desteği), hem park ederken hem de park yerinden çıkış sırasındaki manevraların tümünü kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi. Park manevraları sırasında, sensörler direksiyonu yönetir ve sürücünün sadece pedalları ve vitesi yönetmesi yeterli oluyor.



Renault EASY CONNECT: Geliştirilmiş ve yeni bir bağlantılı multimedya sistemi





Renault Grubu, internet bağlantısı ve ilgili hizmetleri tüm araçlarda kullanıma sunma stratejisine uygun adımları atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Clio, Renault EASY CONNECT sisteminin geliştirilmiş bir versiyonunu sunuyor. Sistem, My Renault uygulamasıyla çalışan Yeni Renault EASY LINK multimedya sistemine sahip. Uygulamalar, platformlar ve internet bağlantılı hizmetler dünyasını bir araya getiren bu sistemin hedefi, hem araç içinde hem de araç dışında yeni internet bağlantılı mobilite hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak: Uzaktan araç kontrolü, daha hassas ve kolay rota programlama, sürücünün ve yolcuların internet bağlantılı dünyasının araç içine entegrasyonu…



Bu yeni eko-sistem sayesinde, Renault EASY CONNECT sistemi, her bir kullanıcıya göre adapte edilecek ve sistem kurulu olduğu tüm multimedya ekipmanları üzerinden kullanıldıkça yeni hizmetlerle zenginleştirilebilecek.



Renault EASY LINK multimedya sistemi, Yeni Clio ile tümü Android AutoTM et Apple CarPlay ile uyumlu olan 3 versiyon olarak sunuluyor.



– 7" multimedya ekran



– Entegre navigasyonlu 7" multimedya ekran



– Entegre navigasyonlu 9,3" multimedya ekran



Bu sistem daha ergonomik, daha işlevsel ve akıllı telefon özelliklerine ve kullanım şekline sahip yeni bir ara yüzle sunuluyor. Her kullanıcının kendi sık kullanılan tercihlerine doğrudan erişmesini sağlamak için bazı ekranları uygulama widget'ları ile kişiselleştirmek mümkün.



Renault EASY LINK dört ana prensibe dayanıyor:



– Tüm Yeni Clio versiyonlarında mevcut olan, kaza halinde otomatik acil durum çağrısı gibi internet bağlantılı hizmetleri doğrudan entegre etme imkanı sunan internet bağlantılı bir 4G platformu.



– Otomatik güncellemeler, TomTom tarafından sunulan, trafik ve tehlikeli bölgeler hakkında gerçek zamanlı bilgi toplayan navigasyon ve Google adres arama gibi yeni fonksiyonlar sayesinde her zaman güncel olan bir platform.



– Kişiselleştirilebilir ve daha sezgisel bir ara yüz sayesinde basitleştirilmiş kullanım (akıllı telefondaki gibi satır üzerinden adres aratma, ana işlevler arasında gezinti imkanı sunan her zaman görünür direkt bağlantılar, ekran altı kısayolları vb.) 3D navigasyon ve segmentinin en büyük multimedya ekranı (9,3" yani 7" bir ekran yüzeyinin iki katı) entegrasyonu.



– Google, TomTom ve Coyote gibi iş ortakları sayesinde bilinen hizmetlerden oluşan, sürekli güncelleme ve iyileştirme desteği alan bir eko-sistem.



MY Renault ile dünya parmaklarınızın ucunda.





Yenilenen ve hizmet sayısı artırılan MY Renault uygulaması ile artık otomobil kullanıcının elinin altında olacak. Uygulamanın sunduğu avantajlar arasında araçtan indikten sonra ve araca geri dönerken navigasyonla yaya rota takibi de yer alıyor. Uygulama ile ayrıca uzaktan araç kilitlenebiliyor veya korna ile farlar çalıştırılabiliyor. Son olarak, bakım yönetimi, hatırlatmalar ile aracın genel durumunun takibi gibi ve bazı ülkelerde bayiden doğrudan randevu alma gibi hizmetler de sunuyor.



easyconnect.renault.com İnternet adresinde her tür bilginin yanı sıra, destek, mağaza, çevrim içi topluluk, eğitim setleri ve aracınızla ilgili SSS'ler (Sıkça Sorulan Sorular) yer almaktadır.



Kabin içi: MULTI-SENSE ile yeni bir kabin içi deneyimi ve premium BOSE müzik sistemi





Yeni Clio ile tam bir devrim gerçekleşiyor: Bir önceki nesil modele kıyasla 12 milimetre daha kısa olmasına rağmen yolculara daha geniş iç hacim sunuyor. 391 litre bagaj hacmi ve toplam 26 litre iç istifleme hacmi ile segment rekorlarını altüst ediyor.



En iyi kabin içi deneyimi için Yeni Clio, sürücülere daha yüksek bir sürüş keyfi ve konfor sunan"Smart Cockpit" (Akıllı Kopkit) ile öne çıkıyor. Üst segmentlerde (Megane, Talisman, Espace vb.) mevcut olan MULTI-SENSE ilk defa Clio'da sunuluyor. Ayrıca ilk defa bir önceki nesilde bulunan premium BOSE müzik sistemi de tamamen yenilenmiş bir versiyonla ve eskisinden daha zengin bir ses deneyimiyle sunuluyor.



Kişiselleştirilmiş Clio deneyimi: MULTI-SENSE





Renault MULTI-SENSE teknolojisi, sürüş deneyimini kişiselleştirmek için Clio ile birlikte sunulmaya başlıyor. Motor, direksiyon, aydınlatma ortamı ve göstergelerin yerine geçen dijital ekran yapılandırması üzerinde birlikte hareket eden MULTI-SENSE ile araç, sürücünün moduna göre kişiselleştirilebiliyor.



3 mod mevcut:



– Eco: Yakıt tüketimini ve CO2 emisyon miktarını azaltmak için



– Sport: Sürüş keyfi, kıvraklık ve hassasiyet için



– MySense: Sürüş deneyimini kişiselleştirmek için (varsayılan mod)



Yeni Clio ile birlikte sekiz iç mekan rengi sunuluyor. (Beyaz, Mavi, Elektrik mavi, Sarı, Turuncu, Kırmızı, Yeşil ve Mor).



MULTI-SENSE sistemine Yeni Renault EASY LINK multimedya sistemi veya ekranın altındaki özel bir piyano düğmesi ile çok kolay bir şekilde erişilebiliyor. Tek bir dokunuşla MULTI-SENSE penceresi açılabiliyor ve tercihler değiştirilebiliyor.



Seçilen moda göre, Yeni Clio'nun gösterge panelindeki 7" ve 10" dijital ekranlar sürücü tarafından özelleştirilebilen bir widget sunuyor, örneğin Regular modda yakıt tüketimi veya Sport modda güç ve tork seviyeleri görüntülenebiliyor.



BOSE: Premium ses ve yepyeni bir teknoloji





On yıldan uzun süredir Renault'nun iş ortağı olan BOSE, premium ses sistemini Yeni Clio için yeniden tasarladı. Yeni ve daha performanslı ses kalibrasyonu ayrıca hoparlörler ile aracın her yerinde daha temiz ve etkileyici bir ses deneyimi elde edilirken bagaj hacmi etkilenmiyor.



Daha önceki 7 hoparlöre ek olarak kapı panellerine iki "tweeter" daha eklenmesiyle sistemdeki hoparlör sayısı 9'a çıkarılırken, Yeni Clio'ya Fresh Air Subwoofer adlı benzersiz bir subwoofer (derin bas hoparlör) entegre ediliyor. İlk olarak Yeni Clio'da kullanılan bu teknoloji sayesinde sesler araca entegre bir kablo sistemi aracılığıyla kabin içine yayılıyor. Bu hoparlör sistemi, yükleme hacmini etkilemeden bagajın sol yan kaplamasına entegre biçimde bulunuyor. Yeni Clio, 391 litrelik geniş bagaj hacmiyle kategorisinde ilk sıralarda yer alıyor.



Bu sistem sayesinde artık ses ayar ekranı üzerinden Surround modu etkinleştirilerek veya devre dışı bırakılarak tercih edilen ses ambiyansı seçilebiliyor. Böylece daha etkileyici ve sıcak bir ses ile stüdyo deneyimine yakın bir ses deneyimi sunuluyor.



Ayrıca "Dynamic Speed Compensation" (Dinamik Hız Telafisi) teknolojisiyle, ses seviyesini ve müzik dengesini araç hızına göre otomatik olarak ayarlıyor ve sürücüyü ses ayarlarıyla uğraşma zahmetinden kurtararak sadece yola konsantre olma imkanı sunuyor.



Fresh Air SpeakerTM teknolojisi Blueprint Acoustics PTY LTD tarafından Bose'ye özel olarak lisanslanmıştır.



Yeni Renault CLIO Teknik Verileri



Uzunluk 4050 mm

Genişlik 1798 mm (Dikiz aynalarıyla 1988 mm)

Yükseklik 1440 mm

Dingil mesafesi 2583 mm

Ağırlık 1087 kg

Bagaj hacmi 391 l

Lastikler

15" (185/65 R15 88H)

16" (195/55 R16 87H)

17" (205/45 R17 88H)

Motorlar

SCe 65 veya 75/ BVM5

TCe 100/ BVM5 veya X-TRONIC

TCe 130/ EDC7

Blue dCi 85 veya 115/ BVM6

E-TECH hibrit

