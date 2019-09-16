Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı Ankara'da
1 saat önce
"Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla Ankara'da düzenlenecek.
"Türkiye- Rusya Federasyonu- İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla Ankara'da düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:30
İmamoğlu'nun kırılan sandalyesi Abdullah Gül zamanında alınmış Ankara'da üçlü Suriye zirvesi! İlk gelen Ruhani oldu Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: Petrol fiyatları yüzde 19 arttı İBB Şehir Hatları yarın kış tarifesine geçiyor