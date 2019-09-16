Son Dakika Haberleri: Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı Ankara'da
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Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı Ankara'da

1 saat önce

"Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla Ankara'da düzenlenecek.

Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı Ankara'da, System.String[]

"Türkiye- Rusya Federasyonu- İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla Ankara'da düzenlenecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ankara, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:30 
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