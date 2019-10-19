Beşinci Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi başladı

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen Farmakon 2019 V. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi açılış töreni, Nene Hatun Kültür Merkezinde gerçekleşti.



Açılış törenine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Çorum Eski Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu, akademisyenler, kamu ve özel sektörde görev yapan eczacılar, sektör temsilcileri, üreticiler, sektöre hizmet veren kişi ve kurumların yanı sıra öğrenciler katıldı.



Eczacılıkta uzman olan konukların, ülkemizin eczacılık alanında geleceği olan öğrenciler ile bir araya gelerek fikir paylaşımlarında bulunmalarını sağlayan Farmakon 2019 V. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Eczacılık Fakültesi öğrencilerine ışık tutuyor.



Programın kongre başkanlığını yürüten Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu açılış törenindeki konuşmasında, kongrenin eczacılık alanında uzman bilim insanlarını öğrencilerle bir araya getirerek fikir paylaşımında bulunmasının yanı sıra Erzurum'un tanıtılması açısından önemli bir program olduğunu söyledi.



"Destekleri İçin Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya Teşekkür Ediyorum"



Kadıoğlu: "Kongremiz siz katılımcıların sayesinde başarıya ulaşacağını umut etmekteyiz. Kongremiz süresince eczacılık mesleği hakkında geçmişten gelen birikimler ile geleceğe yönelik yaklaşımlar, bilimsel araştırma alanı olarak eczacılık konusunda son gelişmeler, eczacı-hasta ilişkileri, ilaç üretimi ve teknolojisi konularında yapılacak olan sunumların katılımcılara büyük katkı sağlayacağına inanmaktayız. Bu tür toplantıların başarıyla gerçekleştirilmesi için her zaman hem maddi hem de manevi desteklere ihtiyaç duyulmaktadır. Kongre çalışmalarımıza başladığımız andan itibaren bizlere her türlü desteği sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere üniversitemizin üst yönetimine teşekkür ederim" dedi.



"Gençlerimizin İlk Görevi; Çok Çalışıp Dünya ile Rekabet Edecek Seviyelere Gelmektir"



"Eczacılık Fakültesi öğrencilerimiz tarafından düzenlenen Farmakon 2019 V. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongremizde sizleri üniversitemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle üniversitemize hoş geldiniz diyor, sizleri kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum." sözleriyle konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhuriyeti kuran şehir vasfı taşıyan Erzurum'un gözde kurumlarının başında gelen Atatürk Üniversitesinin, 63 yıllık bir geleneği olan ülkemizin köklü üniversitelerden biri olduğunu söyledi.



Ülkemizin içinde bulunduğu ve milli hassasiyetlerin en üst düzeyde olması gereken bir zamanda kutlu şehir Erzurum'da gençlerle bir arada olmanın öneminden bahseden Rektör Çomaklı: "Milli birliğimizin güvencesi siz sevgili gençlerimize çok önemli görevler düşmektedir. Bunların başında çok çalışıp dünya ile rekabet edecek seviyeye ulaşma azmi ve gayreti gelmektedir. Bu gibi kongreler sizlere bu imkanları sunmanın hedefini taşımaktadır. Bu kongrelerdeki tartışma ortamları; araştırmanın, bilgi ve teknoloji üretmenin tohumlarını oluşturacaktır. Kongrenin başarılı geçmesini temennisiyle, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Kongrede ayrıca Çorum Eski Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar ve öğrenciler adına Eczacı Amine Sena Aydın birer konuşma yaptılar.



Farmakon 2019 V. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi, 18-20 Ekim tarihleri arasında Nene Hatun Kültür Merkezinde devam edecek. - ERZURUM