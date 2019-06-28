Son Dakika Haberleri: Beşinci yıllarını Hadise ile kutladılar
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Beşinci yıllarını Hadise ile kutladılar

8 dakika önce

Ünlü pop sanatçısı Hadise, Deva İçecek'in kuruluşunun 5'inci yılında düzenlenen gala gecesine şarkılarıyla renk kattı.

Beşinci yıllarını Hadise ile kutladılar, System.String[]
Ünlü pop sanatçısı Hadise, Deva İçecek'in kuruluşunun 5'inci yılında düzenlenen gala gecesine şarkılarıyla renk kattı.

Salihli ilçesindeki bir otelde düzenlenen 5.'inci kuruluş galasında sanatçı Hadise, katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Zengin repertuvarı ve danslarıyla dinleyenlere müzik ziyafeti sunan ünlü sanatçı, başarılı performansıyla büyük alkış aldı.

'Başarı Dolu 5 Yıl' konseptiyle düzenlenen etkinlikte konuklara seslenen Deva Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çiğdem, "Başarımızın arkasında; markamıza yaptığımız yatırım, yüksek teknolojimizin yanı sıra güçlü ve yaygın bayi ağımız bulunuyor. Bizler birlikte büyüdük, birlikte ürettik ve hep beraber bir çok ilke, yeniliğe, başarıya imza atarak markamızı ülkemizde çok önemli bir yere getirdik. Aynı zamanda sektörümüzde öncü ve lider olduk. Ülkemizin ekonomisine ve geleceğine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Ayrıca, kutlama gecesinde oldukça keyifli vakit geçiren katılımcılar, böylesine güçlü bir organizasyonla ağırlanmaktan ötürü son derece memnun olduklarını belirtti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:29 Kaynak: İHA
Salihli, Hadise, Magazin
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