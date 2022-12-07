Canan Karatay'ın yeni favorisi lahana turşusu: Sıklıkla tüketenler 95 yaşına kadar yaşar

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş, Erdoğan'a rakip oldu! Bir isim yarışı farklı kazandı

Türkiye'nin sağlık alanında önde gelen isimleri arasında gösterilen Canan Karatay, verdiği tavsiyelerle gündem yaratmaya devam ediyor. Daha önce kelle paça önerisi çok konuşulan Karatay'dan vatandaşlara yeni bir öneri geldi.

"DÜNYANIN EN SAĞLIKLI GIDASI"

Karatay bu kapsamda dünyanın en sağlıklı gıdasını açıkladı. Sağlık dünyasında zaman zaman tartışmalara neden olan Canan Karatay, bu sefer lahana turşusunu işaret ederek çok sağlıklı olduğunu dile getirdi.

"ŞEKERİNİZİ DÜZENLER"

Kelle paça, tarhana, doğal tereyağı gibi besinlerin faydalarını her fırsatta dile getiren Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi. Canan Karatay, "Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler" dedi.

"YİYENLER 95 YAŞINA KADAR YAŞAR"

Canan Karatay'ın lahana turşusu hakkında bir iddiası daha var. O iddiaya göre lahana turşusunu sık tüketenler 95 yaşına kadar rahatlıkla yaşıyor. Elbette ki de tıbbi bir kanıtı olmayan bu durumun, herkes için geçerli olup olmadığı da tartışmalı.