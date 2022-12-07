Canan Karatay'ın yeni favorisi lahana turşusu: Sıklıkla tüketenler 95 yaşına kadar yaşar - Son Dakika
Üye Girişi

Canan Karatay'ın yeni favorisi lahana turşusu: Sıklıkla tüketenler 95 yaşına kadar yaşar

07.12.2022 09:56

Ünlü profesör Canan Karatay, kelle paçadan sonra yeni favorisini duyurdu. Karatay, "dünyanın en güzel besini" diyerek tanımladığı lahana turşusunu sık sık tüketenlerin 95 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında önde gelen isimleri arasında gösterilen Canan Karatay, verdiği tavsiyelerle gündem yaratmaya devam ediyor. Daha önce kelle paça önerisi çok konuşulan Karatay'dan vatandaşlara yeni bir öneri geldi.

"DÜNYANIN EN SAĞLIKLI GIDASI"

Karatay bu kapsamda dünyanın en sağlıklı gıdasını açıkladı. Sağlık dünyasında zaman zaman tartışmalara neden olan Canan Karatay, bu sefer lahana turşusunu işaret ederek çok sağlıklı olduğunu dile getirdi.

Canan Karatay'ın yeni favorisi! 'Dünyanın en güzel besini' diye duyurdu: Yiyen 95'e kadar yaşar

"ŞEKERİNİZİ DÜZENLER"

Kelle paça, tarhana, doğal tereyağı gibi besinlerin faydalarını her fırsatta dile getiren Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi. Canan Karatay, "Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler" dedi.

Canan Karatay'ın yeni favorisi! 'Dünyanın en güzel besini' diye duyurdu: Yiyen 95'e kadar yaşar

"YİYENLER 95 YAŞINA KADAR YAŞAR"

Canan Karatay'ın lahana turşusu hakkında bir iddiası daha var. O iddiaya göre lahana turşusunu sık tüketenler 95 yaşına kadar rahatlıkla yaşıyor. Elbette ki de tıbbi bir kanıtı olmayan bu durumun, herkes için geçerli olup olmadığı da tartışmalı.

YORUMLAR
500

Canan Karatay, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Canan Karatay'ın yeni favorisi lahana turşusu: Sıklıkla tüketenler 95 yaşına kadar yaşar - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Dünya Kupası'nın gündemine oturdu! Bu fotoğrafa sadece bir futbolcu sebep oldu
10:42 Toplantıya kısa süre kala şaşırtan iddia: Asgari ücret pazarlığı 8 bin 250 TL'den başlayacak
10:24 Oyuncu Ayten Soykök, aracının kontrolünü yitirip yayaların arasına daldı
10:23 Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı
10:22 Bakan Kasapoğlu, KYK'dan burs ve kredi alan öğrencilere seslendi: Devrim niteliğinde bir artış yapacağız
10:19 Karabük'te bir imamın camide kadınla basılması Cübbeli Ahmet'e soruldu! 2 yıl önceki videosunu işaret etti
10:17 Dizi setinde talihsiz kaza! Mustafa Mert Koç'un burnu dövüş sahnesinde kırıldı
10:12 MHP'nin BİM CEO'su Galip Aykaç'a tepkisinin ardı arkası kesilmiyor: Gerekirse kooperatif usulü marketler açarız
09:48 Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile devam eden Arda Güler problemini kökünden çözdü: 2,5 milyon euro ödenecek, en az 4 futbolcu kiralık gidecek
09:38 Mansur Yavaş'tan "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: 6'lı masa ne derse ona uyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2022 11:00:43. #1.11#
SON DAKİKA: Canan Karatay'ın yeni favorisi lahana turşusu: Sıklıkla tüketenler 95 yaşına kadar yaşar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement