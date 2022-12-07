Türkiye'nin sağlık alanında önde gelen isimleri arasında gösterilen Canan Karatay, verdiği tavsiyelerle gündem yaratmaya devam ediyor. Daha önce kelle paça önerisi çok konuşulan Karatay'dan vatandaşlara yeni bir öneri geldi.
Karatay bu kapsamda dünyanın en sağlıklı gıdasını açıkladı. Sağlık dünyasında zaman zaman tartışmalara neden olan Canan Karatay, bu sefer lahana turşusunu işaret ederek çok sağlıklı olduğunu dile getirdi.
Kelle paça, tarhana, doğal tereyağı gibi besinlerin faydalarını her fırsatta dile getiren Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi. Canan Karatay, "Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler" dedi.
Canan Karatay'ın lahana turşusu hakkında bir iddiası daha var. O iddiaya göre lahana turşusunu sık tüketenler 95 yaşına kadar rahatlıkla yaşıyor. Elbette ki de tıbbi bir kanıtı olmayan bu durumun, herkes için geçerli olup olmadığı da tartışmalı.
Son Dakika › Yaşam › Canan Karatay'ın yeni favorisi lahana turşusu: Sıklıkla tüketenler 95 yaşına kadar yaşar - Son Dakika