"Besinlerle bölgesel zayıflama mümkün" - Son Dakika

"Besinlerle bölgesel zayıflama mümkün"

Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, elma tipi yağlanmanın genellikle, genetik ve beslenme yanlışlıklarından dolayı oluşabildiğini, bununla birlikte karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları ve insülin direnci olma ihtimalinin arttığını ifade ederken, armut tipi yağlanmanın ise genetik,...

Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, elma tipi yağlanmanın genellikle, genetik ve beslenme yanlışlıklarından dolayı oluşabildiğini, bununla birlikte karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları ve insülin direnci olma ihtimalinin arttığını ifade ederken, armut tipi yağlanmanın ise genetik, hormonal bozukluklar, beslenme yanlışlıkları ve az fiziksel aktiviteden dolayı oluşabildiğini söyledi.


VÜCUT TİPİNE GÖRE BESLENME


Her vücut tipinin farklı yöntemlerle bölgesel kilo vermesinin mümkün olduğunu söyleyen Emsey Hospital Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, elma tipi bir vücuda sahip olan kişilerin kalorisi yüksek besinlerden, beyaz un, şeker ve hamur işlerinden uzak durması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: "Kesinlikle ara öğün yapmalıyız. Az az, sık sık beslendiğimizde kan şekerini dengede tutup, metabolizmamızı hızlandırmaya destek olacaktır. Yapılan araştırmalarda ara öğün yapan ve beslenmedeki lifi arttıran kişilerde, karın bölgesinde incelme olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca karın bölgesine uygun yapılan fiziksel aktivitelerle de desteklemeliyiz. Yağlanmanın azalmasında beslenmenin rolü yüzde 70 iken, fiziksel aktivitenin rolü yüzde 30"


Armut tipi bir vücuda sahip kişilerin, elma tipi vücuda sahip kişilere oranla daha şanslı olduğunu belirten Dyt. Evnur Saray püf noktasının günlük alınan besinlerin yağ oranını azaltmalı, lif oranı artmalı, su tüketimine dikkat edilmeli, düzenli fiziksel aktivite yapmalarının önemli olduğunu söyledi.


"SEMİZOTU, ANANAS BASEN BÖLGESİNDEKİ YAĞLARA ETKİLİ"


Bölgesel zayıflamada beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan Saray, ara öğünlerde bol posa, yeşil çay, yoğurt, badem, kefir, çilek tüketmenin bölgesel zayıflamada, özellikle karın bölgesindeki yağlanmaya iyi gelen besinler olduğunu söyledi.Saray, basen ve bacak bölgesindeki yağlanmaya iyi gelecek besinler içinde ananas, bamya, semizotu, kiraz sapı, zerdeçal, patlıcan tüketmenin etkili olabileceğini aktardı.


ÇAY TARİFİ


Saray, zayıflama sürecinde en inatçı bölgelerden biri olan basen bölgesini eriten çay için de şu tarifi verdi:


"1 tutam kiraz sapı


Kabuklarıyla ince bir şekilde doğranmış 3-4 dilim ananas (kabuk fazla, ananası az olacak şekilde)


3-4 dilim taze zencefil


1 poşet beyaz çay


Hepsi kaynadıktan sonra en son beyaz çay eklenir ve demlemeye bırakılır"

Kilo Vermek, Genetik, Saray, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:51 

Son Dakika Magazin 'Besinlerle bölgesel zayıflama mümkün' - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı         
18:46
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız         
18:27
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi         
18:11
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti         
18:11
Son Dakika: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı         
17:58
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu         
17:52
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı         
17:51
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı         
17:37
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar         
17:37
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı         
17:30
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor         
17:27
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız         
17:11
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok         
17:08
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti         
17:06
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi         
16:55
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam         
16:49
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü         
16:38
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi         
16:29
İngiltere'de ilginç İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek         
16:04
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti         
15:58
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş         
15:47
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı         
15:47
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı         
15:37
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı         
15:36
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı         
15:34
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu         
15:14
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak         
15:13
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı         
15:13
Yapımı 132 yılda tamamlanan bu yoldan geçmek yürek ister! İşte Türkiye'nin en tehlikeli yolları Yapımı 132 yılda tamamlanan bu yoldan geçmek yürek ister! İşte Türkiye'nin en tehlikeli yolları         
15:13
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 19:09:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Besinlerle bölgesel zayıflama mümkün" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]