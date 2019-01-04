Son Dakika Haberleri: Beşir'den "İsrail'le Normalleşme Nasihatı" Açıklaması

Beşir'den "İsrail'le Normalleşme Nasihatı" Açıklaması

1 saat önce

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkenin durumunun düzelmesi için İsrail'le ilişkileri normalleştirme yönünde nasihatler aldıklarını söyledi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkenin durumunun düzelmesi için İsrail'le ilişkileri normalleştirme yönünde nasihatler aldıklarını söyledi.

Başkent Hartum'daki konukevinde sufi tarikat liderleriyle bir araya gelen Beşir, "Ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için bize İsrail'le ilişkileri normalleştirme tavsiyesinde bulunanlar oldu ama biz diyoruz ki rızık kimsenin değil Allah'ın elindedir." ifadesini kullandı ancak bu nasihati kimin verdiğine değinmedi.

Ülkede düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Beşir, "Biz, insanları intikam almak için öldürmüyoruz. Biz, onlara güvenlikli bir ortam, onurlu ve müreffeh bir yaşam sağlamak için geldik." dedi.

Hükümetin hedefi ve devletin görevinin insanları ve mülklerini korumak olduğuna işaret eden Beşir, gösterilerin kriz nedeniyle çıktığını ancak bu protestolarda vatandaşların mülkleri ve devlet kurumlarının ateşe verildiğini, emniyet merkezlerine saldırıldığını ifade etti.

Ekonomik krizin derinleştiği Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, barışçıl olmadığını savunduğu eylemlerde şu ana kadar 19 kişinin öldüğünü, 187 asker ile 219 sivilin yaralandığını açıkladı. Muhalifler ise 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 göstericinin gözaltına alındığını belirtiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:48 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, İsrail, Güncel
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