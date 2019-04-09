Son Dakika Haberleri: Beşir'den "Sudan'ın Güvenliği ve Halkın Huzuru Önceliğimiz" Mesajı

Beşir'den "Sudan'ın Güvenliği ve Halkın Huzuru Önceliğimiz" Mesajı

1 saat önce

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, ülkenin güvenliği ve halkın huzurunun her şeyden önce geldiğini belirtti.

Beşir'den
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, ülkenin güvenliği ve halkın huzurunun her şeyden önce geldiğini belirtti.

Sudan Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, Cumhurbaşkanı Beşir, liderliğini yaptığı Ulusal Kongre Partisinin önde gelen isimleriyle başkent Hartum'da buluştuğu toplantıda ülkede bir süredir devam eden gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşir, "Sudan'ın güvenliği ve halkın huzuru önceliğimiz. Sudan halkı bunu hak ediyor." dedi.

Ülkesinin içinde bulunduğu zorlu krizi atlatacağına olan inancını ifade eden Beşir, bu olaylardan ders çıkarmanın önemini vurguladı.

Sudan'da hafta sonu yeniden patlak veren muhalif gösteriler Hartum sokaklarında ve farklı şehirlerde sürüyor.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:47 Kaynak: AA

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