Son Dakika Haberleri: Beşir'den "Sudan Krizlere Rağmen Ayakta, Yenilmedi" Değerlendirmesi

Beşir'den "Sudan Krizlere Rağmen Ayakta, Yenilmedi" Değerlendirmesi

1 saat önce

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkesinin, aleyhinde kurulan tuzaklara ve yaşanan krizlere rağmen yenilmediğini ve kalkınma projelerine devam ettiğini söyledi.

Beşir'den
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkesinin, aleyhinde kurulan tuzaklara ve yaşanan krizlere rağmen yenilmediğini ve kalkınma projelerine devam ettiğini söyledi.

Sudan haber ajansı SUNA'ya göre Beşir, başkent Hartum'da düzenlenen 2. Ulusal İslami Hareket Şura Konseyine katıldı.

Beşir, burada yaptığı konuşmada, "Sudan aleyhinde kurulan tuzaklara ve yaşanan krizlere rağmen yenilmedi ve kalkınma projelerine devam ediyor." diyerek ülkenin yaşadığı kriz ve sıkıntılardan daha güçlü şekilde çıkacağını iddia etti.

1989 yılında "Ulusal Kurtuluş Devrimi"nin (Beşir'in liderliğindeki darbe) gerçekleştirilmesinden bu yana ülkede özgürlüklere daha çok alan açıldığını savunan Beşir, halihazırda özgürlüklerden bahsedenlerin hükümet aleyhinde gösteriler yaptığını ve özgür bir şekilde basın toplantıları düzenlediğini ifade etti.

Sudan'da 19 Aralık'tan bu yana Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle gösteriler düzenleniyor. Sudan Devlet Başkanı Beşir ise her fırsatta reform ve iyileştirme sözü verirken yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini belirtiyor.


Hükümet, şimdiye kadar gösterilerde 31 kişinin öldüğünü açıklarken Uluslararası Af Örgütü ise 51 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC'de Yakalanan 2 FETÖ Üyesi Türkiye'ye İade Edildi Yılmaz Vural'ın, İYİ Partiden Belediye Başkan Aday Olacağı İddia Edildi

Hollanda'da Irkçı Parti Liderinden Skandal Öneri: Türklerin Oy Vermesi Yasaklansın Ege'de Korkutan Deprem! Artçılar da Kaydedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:36:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşir'den "Sudan Krizlere Rağmen Ayakta, Yenilmedi" Değerlendirmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]