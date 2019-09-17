Beşir Derneği 5 bin kişiye aşure dağıttı
15 dakika önce
Beşir Derneği Adıyaman Şubesi Muharrem Ayı nedeniyle yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:39 Kaynak: İHA
Beşir Derneği Adıyaman Şubesi Muharrem Ayı nedeniyle yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıttı.
Beşir Derneği Adıyaman Şubesi Öğle Namazının ardından Demokrasi Parkında aşure dağıttı. Vatandaşlar aşure dağıtımına yoğun ilgi gösterdi.
Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıtan Beşir Derneği yetkilisi Akın Helli, "Tüm İslam Aleminin Muharrem ayını kutluyoruz. Muharrem ayı nedeniyle hemşerilerimize aşure dağıttık" dedi. - ADIYAMAN
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