Son Dakika Haberleri: Beşir Derneği 5 bin kişiye aşure dağıttı
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Beşir Derneği 5 bin kişiye aşure dağıttı

15 dakika önce

Beşir Derneği Adıyaman Şubesi Muharrem Ayı nedeniyle yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıttı.

Beşir Derneği 5 bin kişiye aşure dağıttı, System.String[]

Beşir Derneği Adıyaman Şubesi Muharrem Ayı nedeniyle yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıttı.


Beşir Derneği Adıyaman Şubesi Öğle Namazının ardından Demokrasi Parkında aşure dağıttı. Vatandaşlar aşure dağıtımına yoğun ilgi gösterdi.


Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıtan Beşir Derneği yetkilisi Akın Helli, "Tüm İslam Aleminin Muharrem ayını kutluyoruz. Muharrem ayı nedeniyle hemşerilerimize aşure dağıttık" dedi. - ADIYAMAN

Muharrem Ayı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:39 Kaynak: İHA
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