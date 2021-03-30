Beşir Derneği, Bangladeş'teki kampta çıkan yangından etkilenen Arakanlı mültecilere yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Beşir Derneği, Bangladeş'teki kampta çıkan yangından etkilenen Arakanlı mültecilere yardımlarını sürdürüyor

30.03.2021 08:55
Beşir Derneği, Bangladeş'teki kampta çıkan yangından etkilenen Arakanlı mültecilere yardımlarını sürdürüyor, System.String[]

Beşir Derneği, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangının ardından bölgede başlattığı yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Beşir Derneği, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangının ardından bölgede başlattığı yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bangladeş'in Cox Bazar şehrinde bulunan Balukhali mülteci kampında çıkan yangından etkilenen binlerce kişiye yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

Beşir Derneği, yangın sonrası başlattığı "Arakan Yardım Kampanyası" kapsamında ulaştırdığı desteklerle yaşam alanlarını yangında kaybeden kişilerin yaralarının sarılmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca Myanmar'da yaşanan şiddet, zulüm ve baskı dolayısıyla evlerini terk etmek zorunda kalan Arakan halkına yönelik barınma, gıda ve eğitim yardımları olmak üzere farklı çalışmalarını sürdüren dernek, bölgede 8 bin kişilik bambu kent inşa etti. Dernek ayrıca gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtımı, çeşitli kurban organizasyonları, eğitim yardımları ve su kuyusu çalışmaları gibi faaliyetleri de sürdürüyor.

Yaşanan mağduriyeti gidermek için çalışmalar hızlandırılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği Yurt Dışı Sosyal Yardımlar Koordinatörü Samet Çınar, yaşanan yangın neticesinde on binlerce kişinin evlerinin yok olduğu ve bu sebeple mağdur olan kişiler için acil olarak kalacak yer temini sağlanması gerektiğini ifade etti.

Çınar, derneğin Arakanlı Müslümanlar için daha önce bambu kent inşa ettiğini de hatırlatarak, barınmaya yönelik benzer yardımların sağlanması adına gerekli hazırlıkları yaptıklarını ancak kamplara giriş çıkışın oldukça zorlaştırılması nedeniyle bu yardımları ulaştırmakta çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını aktardı.

Kısıtlamalara rağmen kurdukları geçici aşevi sayesinde günlük 1000 kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını belirten Çınar, kamplara giriş çıkışın kolaylaşmasıyla birlikte yangın nedeniyle yaşanan mağduriyeti gidermek için gerekli diğer çalışmaları da hızlandıracaklarını belirtti.

Bangladeş, Müslüman, Yangın, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşir Derneği, Bangladeş'teki kampta çıkan yangından etkilenen Arakanlı mültecilere yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika


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