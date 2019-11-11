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Son Dakika Güncel Beşir Derneği, Develi'deki Fidan Dikim Etkinliği'ne Katıldı

Beşir Derneği, Develi'deki Fidan Dikim Etkinliği'ne Katıldı

6 saat önce

Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Türkiye Kapsamında ki "önce fidan, sonra nefes" kampanyasına Develi'de katıldı.

Beşir Derneği, Develi'deki Fidan Dikim Etkinliği'ne Katıldı, System.String[]

Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Türkiye Kapsamında ki "önce fidan, sonra nefes" kampanyasına Develi'de katıldı. Saat 11: 11 de Develi Bayrak Tepe de binlerce kişi ile aynı anda Beşir Derneği'de fidan dikti.


Fidan dikimine Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Müdürü Ertuğrul Baygın, Beşir Derneği Develi İlçe Temsilcisi Mahmut Kılınç ve Beşir Gönüllüleri katıldı. Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Müdürü Ertuğrul Baygın "Beşir Derneği olarak biz tüm Türkiye'ye 81 İl ve İlçelerimizde ki programlara katılıyoruz, bizde iç Anadolu Bölge Müdürlüğü olarak Develideyiz. Develi'de yapılan bu çalışmalar gerçekten çok güzel herkese teşekkür ediyorum Allah razı olsun" dedi. - KAYSERİ

İç Anadolu, Türkiye, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:23 Kaynak: İHA
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