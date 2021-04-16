Beşir Derneği, hayırseverlerin yaptığı yemekleri ramazan sofralarına ulaştırıyor - Son Dakika

Beşir Derneği, "Bir Kap Bir Kalp" projesiyle ramazanda dar gelirli ailelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir Kap Bir Kalp Projesi"nin 4 yıldır faaliyette olduğunu söyledi.

"Bağış yapmak isteyen ailelerin sadece derneğe para yardımı yapmalarını istemedik. Bağış yapanların kendi emekleriyle bir şey yapmalarını istedik." diyen Sarıyar, bu kampanya ile bağışçılardan, evlerine misafir gelecekmiş gibi iftar sofrası kurup kendi elleriyle yemekler hazırlamalarını istediklerini anlattı.

"Bir Kap Bir Kalp" projesinin paylaşmayı öğreten bir çalışma olmasını amaçladıklarını ifade eden Sarıyar, şöyle konuştu:

"İlk yıl projemizle yaklaşık 270 bin aileye, evde bağışçıların yaptıkları yemekleri taşıyarak sofralarına ikram ettik. Proje geniş kesimler tarafından beğenildi. Bu ramazanda da ailelerimizin hijyen kurallarına uygun bir şekilde hazırladıkları yemekleri alıp, gerçek ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırılmasına ve dayanışmaya vesile olacak bu projeye devam etme kararı aldık. Ramazanda 10 bin bağışçı aileye ulaşıp 90 bin aileye bu yemeklerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz."

Bağışçıların derneğin internet sayfası üzerinden form doldurarak projeye dahil olabileceğini kaydeden Sarıyar, en yakın temsilciliklerinin bağışçı aileye ulaşıp yemeği alacağı saati belirlediğini anlattı.

Aileler ihtiyaçlarını online alabiliyor

Ramazanda pandemi nedeniyle yardım modellerini de değiştirdiklerini belirten Sarıyar, geçmişte sadece ailelere yardım kolileri ulaştırırken şimdi ailelerin reyonlardan kendi ihtiyaçlarını seçerek alacakları bir modeli hayata geçirdiklerini söyledi.

Dernek olarak 7 bin 500 aileye geliştirdikleri Beşir Destek Kart dağıttıklarını ifade eden Sarıyar, "Ailelerimizin güvenliğini düşünerek kendi yazılımımızla geliştirdiğimiz online bir alışveriş sistemi getirdik. Burada da anlaşma yaptığımız kurumların gıda, temizlik ve giyim malzemelerinden oluşan ürünlerini o siteye yükledik. Ailelerimizin buradan alışveriş yapmalarını sağladık." dedi.

Dernek olarak toplu dağıtımlarla yılda birkaç milyon insana yardım ulaştırdıklarına işaret eden Sarıyar, şöyle konuştu:

"Düzenli yardım yaptığımız, sosyal incelemesini gerçekleştirdiğimiz, ihtiyaç analizlerini yapmış olduğumuz ailelerimiz var. Bunlar da yıl içerisinde 15 bin ile 17 bin arasında değişebiliyor. 17 bin aileye her ay düzenli olarak yardım yapıp ve destek veriyoruz. Pandemi sürecine girerken de böyle bir yoğunlukla girmiştik. Günlük derneğimize 250-300 başvuru gelirken pandemi sürecinde bu rakam 1500- 2 binleri bulmaya başladı."

"Ramazan paylaşma ayıdır"

Projede bağışçı olarak yer alan 3 çocuk annesi Halime Tayfur da yemekleri yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Tayfur, "Beşir Derneği vasıtasıyla kendi ellerimle pişirdiğim yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istedim. Kendim pişirmemin sebebi de ramazanın anlamı paylaşmaktır. Geceden beri heyecanlıyım ve sabah kalkıp iftar yemeklerini hazırladım. Bağış yemeklerini herkes yapabilir. Ramazan paylaşma ayıdır herkes ekmeğini yemeğini bölüşsün." dedi.