Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Deposu Kayseri'ye taşındı

Daha öne Tokat'ta bulunan ve 21 şehre hizmet veren Beşir Derneği İç Anadolu Bölge deposunun Kayseri'ye taşınmasının ardından Kayseri deposunda toplantı gerçekleşti. Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Müdürü Ertuğrul Baygın önderliğinde gerçekleşen toplantıya İç Anadolu'daki il ve ilçe temsilcileri katıldı.



Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Müdürü Ertuğrul Baygın "Tokat'tan Kayseri'ye şuanda ki bölge depomuzu taşımış bulunmaktayız, şuna da görmüş olduğumuz depomuzda İç Anadolu bölgesinde ki 21 İlin ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını burada sipariş usulüyle buradan hazırlayıp temsilciliklerimize teslim ediyoruz. Bölge depomuzda bulunan malzemelerimizden giyim, gıda, yakacak, ev eşyası ve temizlik malzemesi olmak üzere burada ki depomuza getirilip buradan da 21 ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Tabi ki bu çalışmalarımızın hepsi değerli bağışçılarımızın bağışlarıyla oluyor, Kayseri'de bulunmamız da Kayseri'de ki ve diğer İllerimizde ki bağışçılarımıza buradan da sesleniyoruz; önümüz kış ihtiyaç sahiplerine gönderilecek yakacak yardımlarımız var, giyecek yardımlarımız var bunları emin etmemiz için bağışçılarımız dan bağış çalışmaları yapıyoruz. Bağış yapan bağışçılarımıza da buradan teşekkür ediyoruz Allah razı olsun diyoruz, bağışlarının devamını da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



" Türkiye'de 12 tane bulunan bu depolardan birininde Kayseri'de bulunmasının mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Kayseri Melikgazi Beşir Derneği Temsilcisi İbrahim Demirel "Hem Kayserimiz için hem de İç Anadolu'da ki bu bölge deposuna bağlı olan diğer İller için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye'de ki 12 bölgede depo tarzı olan yerlerden bir tanesinin de Kayseri'ye gelmesinin ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Beşir Derneği olarak malumunuz Kayseri Merkeze yeni girdik, Kayserinin hayırsever kimliğini gerçek anlamda nitelikli insani yardımlarla buluşturmayı hedeflemekteyiz, Kayseri'de çok hayırsever insanımız var hatta hayırlarını nereye yapacağını dahi bilemeyen karmaşa yaşan insanlar var. Bu beyanda çalışmalarımızı fili olarak vatandaşlarımıza hemşehrilerimize göstererek hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmayı hedeflemekteyiz" dedi. - KAYSERİ