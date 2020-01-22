Beşir Derneği, İdlib'e 1 tır insani yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşir Derneği, İdlib'e 1 tır insani yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika

Beşir Derneği, İdlib'e 1 tır insani yardım malzemesi gönderdi

6 saat önce

Uluslararası yardım kuruluşu olan Beşir Derneği'nin İç Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'den İdlib'e 1 tır gıda ve giyecek malzemesi gönderildi.

Beşir Derneği, İdlib'e 1 tır insani yardım malzemesi gönderdi, System.String[]

Uluslararası yardım kuruluşu olan Beşir Derneği'nin İç Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri'den İdlib'e 1 tır gıda ve giyecek malzemesi gönderildi.


Kayseri Dünya Ticaret Merkezi önünden hareket edecek yardım tırını uğurlamaya Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Müdürü Ertuğrul Baygın ve dernek üyeleri katıldı. Gıda ve giyecekleri götürecek tır, dualarla uğurlandı.


Dernek olarak Kilis'te yaptıkları ekmek fırını ile her gün 33 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek dağıttıklarını söyleyen Ertuğrul Baygın, "Allah yapılan hayırları kabul etsin. Beşir Derneği olarak, Türkiye'de 246 noktada, dünyada 3 kıta ve 55 ülkede faaliyet göstermekteyiz. 9 yıldır Suriye'deki iç savaştan dolayı Kilis'te 200 bin ekmek kapasiteli ekmek fırınımızdan 200 bin ekmek ve 33 bin kişiye günlük sıcak çorba veriyoruz. Tabii ki malum olaylardan ve şu anda İdlib'de yaşanan zulümlerden dolayı, yine Kayseri'mizden 1 tır dolusu gıda ve giyim malzemeleri buradan dualar eşliğinde İnşallah yollayacağız. Buradan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi. - KAYSERİ

İç Anadolu, Kayseri, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:32 Kaynak: İHA
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