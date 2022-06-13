Beşir Derneği kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak - Son Dakika
Üye Girişi

Beşir Derneği kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

13.06.2022 14:02
Beşir Derneği kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Beşir Derneği, bu yıl hayırseverler tarafından yapılacak kurban bağışlarını dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Beşir Derneği, bu yıl hayırseverler tarafından yapılacak kurban bağışlarını dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki hayırseverlerin merhamet elini Filistin, Yemen, Somali, Pakistan, Bangladeş, Çad, Tanzanya, Togo, Nijer ile Kenya gibi birçok mazlum ve mahzun ülkedeki yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırmak için çalışmalar yapılıyor.

Kurban kesim hazırlıklarına Kurban Bayramı'ndan yaklaşık 2 ay önce başlayan dernek, yapılacak kesimleri ülkelerin ihtiyaç durumlarına göre belirliyor. Derneğin uzman ekipleri gözetiminde ve İslami hassasiyetlere uygun kurban kesimlerinin ardından bağışçılara aynı gün bilgilendirme yapılıyor.

Ayrıca "Kardeş Payı" projesi ile hayırsever bağışçıların kestikleri kurban payları, Beşir Derneği'nin Türkiye genelindeki temsilcilikleri ve gönüllüleri aracılığıyla teslim alınıp ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edilebiliyor.???????

YORUMLAR
500
Muştu: 'Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 91'ini Kızılay sağlıyor' Muştu: 'Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 91'ini Kızılay sağlıyor'
Kaynak: AA

Filistin, Türkiye, Kurban, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşir Derneği kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:44 Polise yumruk atan HDP'li vekile Erdoğan'dan sert tepki: Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz
13:42 Hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster'ın oğlunun son halini babası paylaştı!
13:21 Fenerbahçe'den Ümit Özdağ'a ağır cevap: Bu kabul edilemez
13:11 Manchester City, video ile duyurdu! Erling Haaland'ı resmen renklerine bağladılar
12:56 Evlenen arkadaşlarına mezar taşı verdiler! Kurtlar Vadisi müziğinin çaldığı düğünde ilginç anlar
12:53 AK Partili başkan, Destici'nin ismini anmayınca BBP'den çok sert tepki geldi: Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın!
12:46 Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık
12:42 Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 14:07:44. #1.13#
SON DAKİKA: Beşir Derneği kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement