Beşir Derneği "Kurban Bayramı" hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Beşir Derneği, Kurban Bayramı için çalışmalarına başladı.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, Kurban Bayramı hazırlıklarının başladığını ve koronavirüs süreci nedeniyle üst düzey önlemler aldıklarını vurguladı.

2020 vekaleten kurban bağış organizasyonunu virüs salgını nedeniyle olası yurt dışı çıkışlarına getirilecek kısıtlamalar veya gidilecek ülkelerde uygulanabilecek yasakları da göz önünde bulundurarak planladıklarını belirten Sarıyar, "Herhangi bir kısıtlama olmaz ise bağışladığınız kurbanları her yıl olduğu gibi bu yıl da gönül coğrafyamızdaki mazlum ve mahcup insanlara ulaştırmanın gayretinde olacağız. Virüs veya başka nedenler ile uygulanabilecek olası yasaklara karşı organizasyonun tamamını ülkemizde yapmak üzere Beşir Derneği olarak gerekli tüm tedbirleri de ayrıca aldık." ifadelerini kullandı.

Bir hisse kurban bağışının, paylaşmaya, dayanışmaya ve birlikteliğe vesile olması amacıyla Beşir Derneği olarak tüm hazırlıklarını yaptıklarının altını çizen Sarıyar, şunları kaydetti:

"Beşir Derneği 2020 Vekaleten Kurban Kesim Organizasyonunda bir hisse kurban bağış bedeli bin 250 liradır. Birden fazla kurban kesenler veya ihtiyaç duyanlar için online kurban bağışı esnasında, anlaşmalı finans, banka kartlarına 4 taksit imkanı sunmaktayız.

Vacip, Şafiler için Sünnet Kurbanları bayramın ilk üç gününde kesilecek ve etleri paketlenerek dağıtılacaktır. Bunun dışında kalan adak, akika, şükür, nafile gibi kurban bağışlarının ise bayramdan sonraki günlerde kesimleri yapılacak ve paylar halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır."