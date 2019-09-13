Son Dakika Haberleri: Beşir Derneği Nallıhan Şubesi madencilere aşure dağıttı
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Beşir Derneği Nallıhan Şubesi madencilere aşure dağıttı

21 dakika önce

Beşir Derneği Nallıhan Şubesi tarafından madencilere aşure dağıtıldı.

Beşir Derneği Nallıhan Şubesi madencilere aşure dağıttı, System.String[]

Beşir Derneği Nallıhan Şubesi tarafından madencilere aşure dağıtıldı.

Çayırhan Mahallesi'nde bulunan maden ocağında çalışan işçilere Beşir Derneği Nallıhan Şube Başkanlığı tarafından vardiya değişim saatlerinde aşure ikram edildi.

Şube başkanı Ali Korkut, derneklerinin uluslararası bir yardım kuruluşu olduğunu belirterek, "Bu anlamlı günleri de unutmayarak, etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bugün de maden ocağında vardiya değişim saatlerinde madencilerle kucaklaştık ve aşuremizi ikram ettik." dedi.

Çayırhan, Nallıhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:28 Kaynak: AA
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