Beşir Derneği'nden kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Elazığ'da, Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kan stoklarında meydana gelen azalma nedeniyle "kan ver can ver" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay Elazığ Şubesince Öğretmenevi önünde konuşlandırılan araca iftardan sonra gelen dernek üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.

Derneğin Elazığ Temsilcisi Burhanettin Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm üyeler olarak kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini söyledi.

Bu uygulamayı Türkiye genelinde uyguladıklarını aktaran Aslan, "Acil durumlarda biz her zaman her koşulda ülkemizin milli ve manevi değerleriyle alakalı her konuda yanındayız. Her konuda canımız ile beraber bu vatana hizmet etmeye gayret ediyoruz ve edeceğiz." dedi.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya da kan bağışı çağrılarına büyük bir desteğin geldiğini, Elazığ'da her gün iftardan sonra kan aracımızda büyük bir yoğunluk oluştuğunu belirtti.

Kızılkaya, "Kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız her gece gelip destek veriyor. Bu kan bağışlarının devam etmesini istiyoruz. Bağışın her türlüsü elbette kıymetlidir. Fakat kan bağışı direkt can kurtarmaya yönelik olduğu için çok daha kıymetlidir. Vatandaşlarımızı bu kıymetli bağıştan kendilerini alıkoymamalarını diliyoruz ve kan bağışına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.