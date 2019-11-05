Beşir Derneği'nden Tel Abyad'a yardım tırı

Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliğinin topladığı yardımların bulunduğu tır, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'a uğurlandı.

Derneğin Ümraniye Temsilcisi Erdinç Duman, Ümraniye Çarşı Metro durağında düzenlenen törende, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyelilerin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek için yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bugün de bir yardım tırını bölgeye yolcu ettiklerini belirten Duman, "Tırda patates, un ve yardım kumanyası var. Yardımlar Tel Abyad'daki sivillere ulaştırılacak." dedi.

Duman, Ümraniye'de diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yardım toplamada seferberlik ilan ettiklerini vurgulayarak, "İlçemizde her kesimden vatandaşımız yardımlarını eksik etmedi. Biz Türk milleti olarak sadece kendimiz için yaşamıyoruz, mazlumun olduğu her yere el uzatıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yardım tırı dualarla Suriye'ye doğru yola çıktı.