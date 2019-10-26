Son Dakika Haberleri: Beşir Derneği'nden yoksul ailelere yardım
Son Dakika Güncel Beşir Derneği'nden yoksul ailelere yardım

Beşir Derneği'nden yoksul ailelere yardım

1 saat önce

Beşir Derneği Ümraniye temsilciliği, yardıma muhtaç ailelere gıda yardımında bulundu.

Beşir Derneği'nden yoksul ailelere yardım, System.String[]

Beşir Derneği Ümraniye temsilciliği, yardıma muhtaç ailelere gıda yardımında bulundu.


Beşir Derneği'nin Ümraniye temsilcisi Erdinç Duman yaptığı açıklamada, yoksul ailelerin ihtiyaç duyduğu muhtelif gıdaların, evlerine kadar götürülerek teslim edildiğini söyledi.

Yurt dışı hizmetlerinin yanı sıra yurt içi çalışmalarına da ağırlık verdiklerini dile getiren Duman, "Kış mevsimi yaklaşıyor, ilçemizde yaşayan yardıma muhtaç kardeşlerimizi rencide etmeden gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bağışlarının emin ellerde olduğunu ve yerine ulaştığını bilmelerini istiyor, Beşir Derneği'ne desteklerinin devamını diliyorum." dedi.

Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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