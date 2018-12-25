Beşir Derneği'nin Yemen'e Yardımları Sürüyor

Beşir Derneği, Yemen
'de temel ihtiyaç malzemeleri dağıtımının yanı sıra kurban kesimi de gerçekleştiriyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünyadaki en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen'de, kriz her geçen gün artıyor. Ülke nüfusunun yüzde 75'ini oluşturan 22 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu Yemen'de, özellikle sağlık hizmetlerinin verilememesinden dolayı insanlar dışarıdan gelen yardımlarla hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
Beşir Derneği gönüllüleri, Yemen'de temel ihtiyaç malzemeleri yardımlarının yanı sıra kurban kesimi gerçekleştirdi.
İlk yardım dağıtımlarını Seiyun şehrinden 60 kilometre uzaklıktaki Şilhimed Hadid köylerinde gerçekleştiren dernek, Marib
'e bağlı Hajjah Kampı, Marib kırsalı, Alwadi bölgesi ve Sirvah Kampında da un, şeker, pirinç, sıvı yağ ve süt tozu yardımlarında bulunuyor.
Öte yandan, dernek gönüllüleri, yeterli beslenemeyen çocukların tedavi gördüğü hastanede fizibilite çalışmalarına yardımcı oluyor.
Marib Cav El Nesim Kampı'nda dağıtımlara devam eden dernek, 600 kadar aileye de kurban eti dağıttı.
Vatandaşlar, Beşir Derneği'nin online bağış sistemi üzerinden ya da SMS ile Yemen'e yardımlarını ulaştırabiliyor.