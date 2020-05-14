Beşir Derneği, ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Beşir Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yardıma en çok ihtiyaç duyulan zamanda ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca sürdürdüğü yardım çalışmalarını ramazanda artırıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlayan dernek, "Bu Ramazan Herkes Seni Bekliyor" sloganıyla insanları bağış yapmaya davet ediyor.

Salgın nedeniyle bağışçılarına ramazan yardımlarını öne çekmeleri çağrısında bulunan dernek, ramazan öncesinde dağıtımını tamamladığı kumanya ve hijyen paketleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin bu aya hazır şekilde girmelerini sağladı. Dernek, pandemi süreci için Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek gruplarında da aktif görev alıyor.

Her yıl düzenlediği "Bir Kap Bir Kalp" projesini salgın nedeniyle askıya alan dernek, Kovid-19 tedbirleri kapsamında misafir ağırlanamadığı için ramazanın mahzun geçmesini önlemek amacıyla "Gönül İftarları" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında yapılan bağışlar ile ihtiyaç sahiplerine iftarlık gıda malzemeleri dağıtan dernek, ramazan hoşgörüsünü toplumun tüm tabanına yaymaya çalışıyor.

Bağışçılarından aldığı sadaka, fitre, fidye ve zekat emanetini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dernek, bayramlık giysi dağıtımlarıyla da çocukların yüzünü güldürüyor.

Bu yıl Kovid-19 salgın sebebiyle ramazan yardımlarının büyük çoğunluğunu Türkiye'de gerçekleştiren dernek, ayrıca Somali, Sudan, Filistin, Suriye, Yemen, Arakan, Bangladeş gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor.

Bu ülkelerde fitre, kumanya ve iftarlık dağıtımı ile su kuyusu çalışmaları gibi birçok insani yardım faaliyeti gerçekleştiren dernek, "En Güzel Hediye Mushaf-ı Şerif" projesiyle de Kuran-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı ay olan ramazanda Somali'de bulunan onlarca medresede binlerce Mushaf dağıtımı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, "Dernek olarak 2019'un ramazan ayında 48 bin 60 kişiye fitre, 12 bin 440 çocuğa bayramlık, 45 bin 174 kişiye temel ihtiyaç malzemeleri, 185 bin 97 kişiye 'Bir Kap Bir Kalp' ve 'İftarlık' projelerimiz ile iftarlık yardımı ulaştırarak ramazanın rahmet ve bereketini yaymaya gayret ettik. Bu yıl da gerek ülkemizde gerekse de mazlum coğrafyalarda Allah'ın izniyle çalışmalarımızı artırarak, ülkemizin merhamet elini nerede bir ihtiyaç sahibi varsa oraya uzatmanın gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Beşir Derneği'nin ramazan faaliyetlerini incelemek ve bağış yapmak isteyen vatandaşlar "www.besir.org.tr/ramazan" adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabiliyor.