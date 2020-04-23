Beşir Derneği sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika

Beşir Derneği Adıyaman Temsilciliği, korona virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına akşam yemeği ikramında bulundu.

Hayırsever vatandaşların desteği gerçekleştirilen organizasyonda ile 170 kişilik akşam yemeği Kredi Yurtlar Kurumu ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerinde kalmakta olan sağlık çalışanlarına Beşir Derneği gönüllüleri aracılığıyla ulaştırıldı.

Organizasyon ile ilgili açıklamada bulunan Beşir Derneği Adıyaman Temsilcisi Akın Helli, "Derneğimize hayırsever vatandaşlarımız tarafından ulaştırılan yardımlar derneğimizin görev ve hassasiyetlerine uygun olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin koordinasyonuyla sağlık çalışanlarımıza akşam yemeği olarak ulaştırıldı.

Görevimiz hiçbir ayrım yapmadan desteğe morale ihtiyacı olan kardeşlerimizi, paylaşmayı erdem haline getirmiş gönüller ile buluşturmak, sosyal adalete ve kardeşliğe destek olmak, hayır faaliyetlerinin yaygınlaşması için gece gündüz dünyanın her yerinde insanlara hizmeti nimet bilmektir. Sağlık çalışanlarının hem kendilerini hem de ailelerini korumaları için alacakları önlemler çok önemli. Bu anlamda riskli bölümlerde görev yapan doktor, hemşire, memur ve işçi kadrolarında 200'e yakın kahraman vatan evladımız mesailerinin dışında evlerine gidemiyor. Beşir Derneği olarak salgın hastalığın pençesindeki kardeşlerimize ve onlara hizmet veren çalışanlara destek olmayı hedefledik. Devletimizin virüsle mücadelede aldığı etkili kararlar, sağlık çalışanlarımızın gece gündüz demeden ailelerinden ayrı kalmayı tercih ederek yürüttükleri fedakar çalışmalar ve birlik ve beraberliğini bozmayan tek vücut olan milletimizin hassasiyeti bu inancımızı daha da arttırmaktadır" dedi.

Helli, "Sistemimize kayıtlı olup ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelerin hijyen tedbirlerini alabilmeleri için onlara destek oluyoruz. Her ay dağıtımını gerçekleştirdiğimiz gıda ve temel ihtiyaç paketleri ile birlikte el temizleme jeli, maske ve ıslak mendilden oluşan hijyen paketinin dağıtımını da yapmaktayız.

Yalnız yaşayan, 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza, evden çıkmalarına gerek kalmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması için temsilciliklerimiz ile beraber, talepler doğrultusunda ve imkanlar dahilinde destek olmaya çalışıyoruz. Korona virüs ile mücadelede iyi beslenmek vücudun direncini artıran ve vücudu koruyan en önemli faktörlerden birisidir. Bu nedenle sisteme kayıtlı ailelerimize yönelik genel gıda paketinin içeriğini zenginleştiriyoruz. 2 aylık temel yardım paketini erkenden vererek, ailelerin bu süreçte tedarikli olmalarını ve Ramazan ayına hazır olarak girmelerini sağlamaktayız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN