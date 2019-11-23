Beşir Derneği, Suriye'deki savaş bölgelerine 1 tır yardım gönderdi

Türkiye'de sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği olarak faaliyet gösteren Beşir Derneği, Suriye'deki savaş bölgelerine 1 tır yardım malzemesi gönderdi.



2011 yılında Suriye'de gerçekleşen iç savaş sonrasında Türkiye, kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile savaş mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Beşir Derneği'de Kilis, Reyhanlı ve Cerablus'ta bulunan aşevleri ve ekmek fırınları ile haftanın her günü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerindeki dağınık kamplarda yaşayan mazlumlara sıcak yemek ve ekmek ihtiyaçlarını sağlıyor.



Bu kapsamda Ekim ayı içerisinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat Bölgelerine 1 adet insani yardım tırı gönderen Beşir Derneği, Kasım ayında da bölgeye insani yardım malzemesi göndermeye devam ediyor. Beşir Derneği, Nevşehir ve Kayseri'den hareket eden bir tır patates ve aşevi malzemesi uğurlama törenlerinin ardından, yapılan dualar ile yola çıktı. Yapılan uğurlama törenine katılım sağlayan Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Müdürü Ertuğrul baygın," Bağışçılarımızın desteğiyle bugün bir kez daha Kayseri depomuzdan yardım tırı göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Suriyeli mazlumlara ensar olan bu necip milletimizin her bir ferdine teşekkürlerimi sunarım" şeklinde konuştu.



Yapılan uğurlama töreni katılımcıların duaları ile son buldu. - KAYSERİ