Beşir Derneği Suriyeli engelli sığınmacıya elektrikli motosiklet hediye etti - Son Dakika

Beşir Derneği, Suriyeli engelli sığınmacıya elektrikli motosiklet hediye etti.

Beşir Derneği'nden yapılan açıklamada, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Suriyeli engelli Cuma El Ulyevi'ye dernek tarafından elektrikli motosiklet hediye edildiği belirtildi.

Suriye'deki iç savaş sırasında ayağını kaybeden ve Hatay'daki tedavisinin ardından çocuklarıyla Darıca ilçesine yerleşen Cuma El Ulyevi'nin kendisine elektrikli motosiklet hediye edilmesi nedeniyle çok mutlu olduğu dile getirildi.

Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, Suriyeli sığınmacının durumundan haberdar olduklarında kendisine yardım etmeyi sorumluluk kabul ettiklerini ve hemen harekete geçtiklerini belirtti.