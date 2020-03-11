Beşir Derneği, Ümraniye'de İdlib fotoğrafları sergisi düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşir Derneği, Ümraniye'de İdlib fotoğrafları sergisi düzenledi - Son Dakika

Beşir Derneği, Ümraniye'de İdlib fotoğrafları sergisi düzenledi

7 saat önce

Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği gönüllüleri, İdlib'de yaşanan dramı anlatmak için "Birileri Hala Üşüyor" temalı fotoğraf sergisi düzenledi.

Beşir Derneği, Ümraniye'de İdlib fotoğrafları sergisi düzenledi, System.String[]

Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği gönüllüleri, İdlib'de yaşanan dramı anlatmak için "Birileri Hala Üşüyor" temalı fotoğraf sergisi düzenledi.


Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde gerçekleştirilen sergide, bölgede yaşanan insani krize dikkati çekilirken, bazı fotoğrafların üzerinde "Birileri Hala Üşüyor" notu düşüldü.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide, İdlib'deki gıda ihtiyacına dair bilgiler de yer aldı.

Ümraniye Beşir Derneği Temsilcisi Erdinç Duman, bölgede çocukların açlıkla boğuştuğunu dile getirerek, "İdlib'de insanlar Türkiye'den büyük bir beklenti içerisinde. Bizlere, 'Lütfen ümmetin çocuklarını sahipsiz bırakmayın.' diyorlar. Onların bu umutlarını boşa çıkarmak bize yakışmaz." diye konuştu.

Sergi, ney dinletisi ile sona erdi.

Ümraniye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi

Son Dakika Haberleri
03:00 Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi
02:54 İtalya Kovid-19'a karşı karantina tedbirlerini sıkılaştırıyor
02:46 Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
02:41 Eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı
02:32 Kahramanmaraş'ta okullar dezenfekte ediliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 03:07:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşir Derneği, Ümraniye'de İdlib fotoğrafları sergisi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]