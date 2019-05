Beşir Derneğinden kumanya ve kıyafet yardımı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerine Ramazan Bayramı öncesinde kumanya ve kıyafet yardımında bulundu.

Beşir Derneği Kahta Temsilciliği, ilçedeki yetim, dul ve yardıma muhtaç ailelere Ramazan Bayramı öncesinde kumanya ve kıyafet yardımı yaparak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.



Veren el ile alan eli buluşturarak hayırlara vesile olmak üzere yapılan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Beşir Derneği Kahta Temsilcisi Mehmet Can, "Ramazan'ın sevincini ve bereketini ihtiyaç sahibi fakir ve yardıma muhtaç durumdaki kardeşlerimize paylaştık. Bu anlamda öksüz, dul ve yetimleri sevindirmeye vesile olmak adına Kahta Beşir Derneği olarak kumanya ve bayramlık kıyafet yardımı yaptık. Veren el ile alan eli buluşturmak, hayırlara vesile olmak üzere yapılan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Yapılan yardımların Ramazan ayı dışındaki zamanlarda da devam etmesi için tüm gönül dostlarının destek ve yardımlarına ihtiyaç duyulduğunu, komşumuzdan başlayarak, dünyanın herhangi bir köşesinde zorluk içerisinde yaşam mücadelesi veren Müslüman kardeşlerimize yardım eli uzatmak, onların ihtiyaçlarını temin etmeye gayret etmek asıl amacımız olmalıdır. Her ayın Ramazan her günün bayram olması için hayırlara vesile olmaya geldik düşüncesiyle bu mübarek ayda bu güzel çalışmaların yapıyoruz." Diye konuştu - ADIYAMAN

