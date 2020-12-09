Beşir Derneğinden Suriye'deki savaş mağdurlarına kışlık yardım - Son Dakika

Beşir Derneğinden Suriye'deki savaş mağdurlarına kışlık yardım

09.12.2020 10:15
Beşir Derneğinden Suriye'deki savaş mağdurlarına kışlık yardım, System.String[]

Beşir Derneği senelik kış yardımları kapsamında, insani yardım malzemesi taşıyan yardım tırını, bölgedeki savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere Suriye'ye gönderdi.

Beşir Derneği senelik kış yardımları kapsamında, insani yardım malzemesi taşıyan yardım tırını, bölgedeki savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere Suriye'ye gönderdi.

Beşir Derneği'nden yapılan açıklamaya göre; Suriye'nin kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmak üzere içerisinde kışlık mont, kazak ve botun bulunduğu yardım tırının Başakşehir'den yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği İstanbul Avrupa Yakası Bölge Müdürü Hüsamettin Taştemir, Beşir Derneği'nin ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak yaptığı çalışmalarının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı ve 3 kıtada çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

"Savaşın yıkıcılığının böylesine derinden hissedildiği bu bölgede bulunan insanların yaralarını sarmaya yönelik yapılan her hizmet Türk insanına selam ve dualar ile geri dönmektedir" diyen Taştemir, bütün dünyanın yalnız bıraktığı Suriye halkının her türlü ihtiyacını karşılamak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Başakşehir, Suriye, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşir Derneğinden Suriye'deki savaş mağdurlarına kışlık yardım - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek İkiz kardeşler, borçlu oldukları baba oğula kurşun yağdırdı! Baba, dehşetten ölü taklidi yaparak kurtuldu Nişantaşı'nda sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a hırsız şoku Koronavirüs kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti Günlük kiralık evde dehşet! Ağabeyi ve sevgilisi ile eğlendiği gece kardeş katili oldu Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi, karşılaşma ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Büyükelçiliği görevine Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Büyükelçiliği görevine Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atadı         
10:02
Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı         
09:59
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Bilim insanlarından dehşete düşüren araştırma: Türkiye antibiyotik kullanım oranıyla alarm veriyor Bilim insanlarından dehşete düşüren araştırma: Türkiye antibiyotik kullanım oranıyla alarm veriyor         
09:23
UEFA yetkilileri, Webo'ya ırkçılık yapan hakem için 4 koruma görevlendirdi UEFA yetkilileri, Webo'ya ırkçılık yapan hakem için 4 koruma görevlendirdi         
08:59
Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı         
08:14
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı         
07:46
Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor         
23:54
Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi         
22:00
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu         
21:09
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde         
17:16
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 10:25:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşir Derneğinden Suriye'deki savaş mağdurlarına kışlık yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei