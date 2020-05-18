Beşir Derneğinden Ümraniye'de 350 çocuğa bayramlık - Son Dakika

"Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği olarak Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi 350 çocuğumuza bayramlık kıyafetlerini ulaştırdık. Ayrıca bayramlarını kutladık. Hedefimiz 800 çocuğumuzu giydirmek. Herkese iyi bayramlar diliyoruz."

Faaliyete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Duman, üyelerin ve hayırseverlerin desteği ile zor durumda olan ailelerin çocuklarını bayram öncesi sevindirmek istediklerini söyledi.

Derneğin Ümraniye Temsilcisi Erdinç Duman ve gönüllüler, ev ev dolaşarak bayramlıkları sahiplerine teslim etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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