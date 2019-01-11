Beşir Derneğinden Ümraniye'de Gıda Yardımı

Beşir Derneği, Ümraniye'de yaşayan ihtiyaç sahibi 25 aileye gıda yardımında bulundu.

Beşir Derneği, Ümraniye'de yaşayan ihtiyaç sahibi 25 aileye gıda yardımında bulundu.



Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 25 aileye gıda yardımı ulaştırıldığı kaydedildi.



Beşir Derneği Ümraniye Temsilcisi Erdinç Duman, gıda kolilerinin içerisinde un, kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, sıvı yağ, çay, toz şeker, salça ve konserve çeşitleri bulunduğunu aktararak, "Temsilciliğimiz mazlum coğrafyalarda olduğu gibi ilçemizde de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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