Beşir devam eden davalarda idam cezası alabilir - Son Dakika
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Beşir devam eden davalarda idam cezası alabilir

6 saat önce

Sudan'da savcılık, yolsuzluktan aldığı iki yıl hapis cezasını yaşı nedeniyle rehabilitasyon merkezinde geçirecek eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devam eden davalarda suçlu bulunması durumunda, idamla cezalandırılabileceğini bildirdi.

Beşir devam eden davalarda idam cezası alabilir, System.String[]

Sudan'da savcılık, yolsuzluktan aldığı iki yıl hapis cezasını yaşı nedeniyle rehabilitasyon merkezinde geçirecek eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devam eden davalarda suçlu bulunması durumunda, idamla cezalandırılabileceğini bildirdi.

Savcılığın, Beşir'in askeri darbeyle iktidara geldiği 1989'dan devrildiği 11 Nisan'a kadar geçen sürede, göstericilerin öldürülmesi ve insan hakları ihlallerinin aralarında bulunduğu suçları soruşturduğu aktarıldı.

Beşir hakkında, yolsuzluktan aldığı iki yıllık cezanın yanı sıra insanlığa karşı suç işlemek ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçlarından açılmış davalar devam ediyor. Savcılık, Beşir'in bu davalarda idam cezası alabileceğini açıkladı.

Beşir'i soykırımdan işkenceye kadar hesap vereceği zorlu bir süreç bekliyor

Eski Sudan Cumhurbaşkanı, iktidara geldiği 1989 darbesi, Darfur ve Mavi Nil'de insanlık suçları, tecavüz, işkence, zorla kaybetme, rejim karşıtı protestocuların öldürülmesi ve diğer yolsuzluk suçlamalarından hakim karşına çıkacak.

Devrik lider, 2003'te Darfur'daki çatışmalarda yaşananlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımla da itham ediliyor.

Darbeden sonra iktidarı ele geçiren askeri yönetim, Beşir'i UCM'ye teslim etmeyeceklerini, ülkede yargılayacaklarını açıklamıştı.

Yolsuzluktan aldığı iki yıllık cezayı rehabilitasyon merkezinde geçirecek

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.?

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmiş, resmi konutunda ele geçirilen yüksek miktardaki döviz nedeniyle hakkında yolsuzluk ve yasa dışı para bulundurmaktan dava açılmıştı.

Beşir, 19 Ağustos'ta verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.

Mahkemede yolsuzluk yapmadığını, zimmetine para geçirmediğini belirten Beşir, konutunda ele geçirilen paraları kamu yararına işlerde harcadığını iddia etmişti.

Devrik Sudan lideri, cumartesi günü yolsuzluktan iki yıl hüküm giymişti. Sudan yasalarına göre, 70 yaş üzerindekiler cezaevine gönderilmediğinden 75 yaşındaki Beşir, iki yılını rehabilitasyon merkezinde geçirecek.

Cumhurbaşkanı, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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