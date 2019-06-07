Son Dakika Haberleri: Beşir döneminin sembol isimleri hapisten kaçırılmak istendi
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Beşir döneminin sembol isimleri hapisten kaçırılmak istendi

16 dakika önce

Sudan polisi, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminin üst düzey isimlerinin başkentteki Kuber Hapishanesi'nden kaçırılmak istendiğini doğruladı.

Beşir döneminin sembol isimleri hapisten kaçırılmak istendi, System.String[]
Sudan polisi, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminin üst düzey isimlerinin başkentteki Kuber Hapishanesi'nden kaçırılmak istendiğini doğruladı.
Polisin resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, birtakım yasa dışı tarafların başkent ve bazı eyaletlerde polis merkezlerine saldırdığı ve Beşir rejiminin sembol isimlerinin, tutuldukları Kuber Hapishanesi'nden kaçırılmak istendiği belirtildi.
Polisin ilk açıklamasında, "Ömer el-Beşir ve eski rejimin sembol isimlerinin başkentteki Kuber Hapishanesi'nden kaçırılma girişimi olduğuna dair bazı basın organlarındaki iddialar tamamen asılsızdır." ifadeleri kullanılmıştı.
Çarşamba günü bazı basın yayın organlarında, Beşir ve eski rejimin üst düzey isimlerini hapisten kaçırma girişimi olduğu bildirilmişti.
Güvenilir bir kaynağa dayandırılan haberde, Beşir taraftarı 100'ün üzerinde kişinin salı geceki girişiminin güvenlik güçlerince engellendiği, baskına gelenlerden bazılarının yakalandığı iddia edilmişti.
Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Darbenin ardından yönetimi ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi, devrik lider Beşir ve ona yakın çok sayıda üst düzey ismin başkentteki Kuber Hapishanesi'ne konulduğunu açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:55 Kaynak: AA
Polis, Cumhurbaşkanı, Sudan, Güncel
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