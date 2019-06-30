Son Dakika Haberleri: Beşirli sahili koku ve kirden arınacak
Son Dakika Güncel Haber

Beşirli sahili koku ve kirden arınacak

20 dakika önce

Trabzon kent merkezinin denizle buluşma noktası Beşirli sahilinin, Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğünce hayata geçirilmeye hazırlanan projeyle istenmeyen koku ve kirlilikten arındırılacağı bildirildi.

Beşirli sahili koku ve kirden arınacak, System.String[]
Trabzon kent merkezinin denizle buluşma noktası Beşirli sahilinin, Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğünce hayata geçirilmeye hazırlanan projeyle istenmeyen koku ve kirlilikten arındırılacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Beşirli'deki kötü koku ve kirlilik meselesinin kısa sürede çözülmesi yönünde Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimat verdiği belirtildi.
Yağmur suları ile kanalizasyon hatlarının birbirinden ayrılmasını öngören TİSKİ projesinin "Trabzon Ortahisar Kanalizasyon Şebekesi Atık Suyu Ayrıştırması İşi" olarak ihale edildiği kaydedilen açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında, kurumun sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayımlanan ihalenin 6 istekli firmanın katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, ihaleye 13 firmanın davet edildiğini belirterek, şunları aktardı:
"Yetkili arkadaşlarımız, davetimize icabet eden 6 istekli firma ile 2 oturum şeklinde ihalemizi tamamladı. İlk oturumda firmaların ilk teklifleri değerlendirildi. 2. oturumda ise davetlilerden son teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 545 bin lira olan işe, firmaların teklifleri değerlendirildikten sonra üstlenmeye hak kazanacak firma tarafından hemen başlanılacak. Bu önemli projeyi, inşallah takvim dahilinde yıl içerisinde tamamlayacak ve Trabzon halkımıza keyfini sürecekleri bir sahili hep birlikte sunmuş olacağız. Trabzon Ortahisar Kanalizasyon Şebekesi Atık Suyu Ayrıştırması İşi büyük aksaklıklar yaşanmazsa 150 günde tamamlanacak."
Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, kötü kokuların Beşirli'nin kaderi olmadığını vurgulayarak, "Ortahisar'ın Beşirli sahilinde hatta sahilden iç kesimlerde vatandaşlarımızın maruz kaldığı istenmeyen kokular düşük bütçeli bir yatırımla giderilecektir. Oradaki çalışmalar tamamlandığında inşallah bambaşka bir Beşirli sahilini vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:50 Kaynak: AA
Murat Zorluoğlu, Ortahisar, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Dışişleri Bakanlığından Irak'a sert tepki: Teröristleri barındırmayın İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece'yi karıştıran taciz iddiasıyla ilgili açıklama Rusya'dan Karadeniz'e giren ABD savaş gemisiyle ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz DSP'li Muammer Aydın, Twitter hesabından istifa ettiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 18:10:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşirli sahili koku ve kirden arınacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]