Beşitaş yönetiminden Aboubakar'a: Çık oyna dedikodular son bulsun

Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Vincent Aboubakar hakkındaki 'Sözleşmesindeki özel madde sebebiyle oynamıyor" iddiaları gündemi meşgul ediyor. Beşiktaş'ta 29 maçta 15 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Kamerunlu golcüden dedikoduların son bulması için yönetimden mesaj gitti.

"SÜRE ALMALISIN"

Sabah'ın haberine göre; Yönetim'den, "Süre al ve çık bu dedikoduları bitir" çağrısı gitti. 30 maça çıkması halinde kontratı 1.5 milyon eurodan otomatik uzayacak Aboubakar'ın, Fenerbahçe'den 3 milyon euroluk teklif aldığı konuşuluyor.

CEZA ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Oyuncu, kronik sakatlığından ötürü maç kaçırması halinde de oynamadığı her maç için 40 bin euro ceza ödemeyi kabul etmişti. Mevcut sözleşmeye göre Türkiye Kupası finali dahil, kalan son 4 maçta 1 kez daha oynarsa mukavele otomatik uzayacak.