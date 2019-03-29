Son Dakika Haberleri: Besiyad'ın 3. Kuruluş Yılı Balosu Yapıldı

Besiyad'ın 3. Kuruluş Yılı Balosu Yapıldı

40 dakika önce

Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve Yatırımcıları Derneğinin (BESİYAD) 3. kuruluş yılı balosu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Besiyad'ın 3. Kuruluş Yılı Balosu Yapıldı, System.String[]
Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve Yatırımcıları Derneğinin (BESİYAD) 3. kuruluş yılı balosu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bilkent Otel'de düzenlenen organizasyonda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da hazır bulundu.

Katılımcılara hitap eden Orman, "Mali olarak döviz kurlarından dolayı bu yükü kaldırmamız artık zor. Önümüzdeki sezondan itibaren yeniden yapılanmaya gireceğiz. Önemli olan Beşiktaş'ın duruşudur, marka değeridir. Hep beraber ona sahip çıkmamız gerekiyor. Beşiktaş'a ve bizlere sahip çıktığınız sürece de bu iş daha büyüyerek devam edecektir." diye konuştu.

Derneğin 3. kuruluş yıl dönümünü kutlayan başkan Orman, şunları söyledi:

"Çok çabuk geçen bu 3 yılınızı camia başkanı olarak tebrik ediyorum. Çok zor günlerden geldik. Çok zor süreç yaşadık. Hakikaten o zor süreçleri iyi yöneterek geldik. Bu zor süreçte her zaman yanımızda olan Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş ailesine çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bunların hiçbirini başaramazdık. Bize güvendiler ve çok önemli işler yaptık. 7 senede geldiğimiz noktada ve şu anda Türkiye'nin özellikle ekonomik olarak geldiği noktada bir gerçeğimiz var. Yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var."

Yakında genel kurulları olduğunu hatırlatan Fikret Orman, "Biliyorsunuz kartalın en büyük özelliği, belirli bir yaşa geldikten sonra taşlarla gagasını kırıp, kendisini yenilemesidir. Biz de o yenileme sürecine girmek zorundayız." diyerek sözlerini tamamladı.

BESİYAD Başkanı Ahmet Münir Yaşar da konuşmasında, katılımcılara teşekkür ederek, "Beşiktaş bir kültür, bir yaşam biçimi, hayata karşı güçlü dokunuştur. 116 yıllık bir kültür. Bugün bizim gecemiz. Beşiktaş'ı bilmeden Beşiktaş'ı yaşayabilmek mümkün değil. Üst kimliğimiz Türkiye Cumhuriyeti, alt kimliğimiz de Beşiktaş'tır. Biz takım tutmuyor, aidiyetini yaşıyoruz. Aşkımızın peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Fikret Orman'a çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Ankara, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'tan Ayrılıyor! Beşiktaş'ta Atiba'nın Yerine 3 Aday! Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor Beşiktaş'ın Salih Özcan Israrı Sürüyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 22:42:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Besiyad'ın 3. Kuruluş Yılı Balosu Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]