Beşiz ailesinin mutluluğu

Ağrı'da, Fatih ve Hatice Yılmaz çifti, beşizleri ve beşizlerin büyüğü kızları Ecrin Duru ile geçim güçlüğüne rağmen mutlu bir yaşam sürdürüyor.

Kent merkezindeki Fırat Mahallesi'nde oturan oto elektrikçisi Fatih Yılmaz ve eşi, 4 yıl önce doğum için Bursa'ya gitti.

Doğum sürecini Bursa'daki özel bir hastanede tedavi görerek geçiren Hatice Yılmaz, ardından Hiranur, Rabia, Havva, Berfin ve Tenzile ismini verdikleri 5 kız bebek dünyaya getirdi.

Büyük bir sevinç yaşayan ve 8 yaşında Ecrin Duru adında bir kızları daha bulunan Yılmaz ailesi, yaklaşık 3 ay yenidoğan ünitesinde kalan çocuklarının riskli süreci atlatması sonrası bir süre Bursa'da yaşayıp Ağrı'ya döndü.

Çocuklarının ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba sarf eden baba Fatih Yılmaz, zaman zaman birbirini kıskanan beşizlerinin tüm ihtiyaçlarını benzer şekilde karşılamaya çalışıyor.

Elbise ya da oyuncak almak istediğinde çocuklarının tamamına birbirlerini kıskanmamaları için aynı renk ve özelliklerde oyuncak ya da elbise alan baba Yılmaz, aynı özelliklerde 4 elbise ya da oyuncak bulması halinde bile beşinci çocuğunun üzülmemesi için bu alışverişten vazgeçiyor.

Ağrı'nın tek beşizleri

Bu tür güçlüklere rağmen 6 kız babası olmanın mutluluğunu yaşayan baba Yılmaz, Ağrı'nın tek beşizlerinin kendi kızları olduğunu da gururla çevresindekilere anlatıyor.

Havaların da soğumasıyla günün büyük bölümünü evde geçiren beşizler, televizyon izleyip oyun oynuyor.

Çevredekilerin de ilgisini çeken sevimli beşizler, neşeli tavırları ile ailenin mutluluk kaynağı oluyor.

Halı sahada maç yaparken ayağı incindiği için şu sıralar çalışamayan ve vaktini evde çocukları ile oynayarak geçiren baba Fatih Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle en büyük mutluluklarının çocuklarının sağlığı olduğunu ifade etti.

Ağrı'nın tek beşizleri

Fatih Yılmaz, 2 yıl Bursa'da yaşadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Beşizlerimiz şu an 4 yaşındalar. Çok mutluyuz ve en azından beşizlerimizin sağlıklı olması bize yetiyor. Cumhurbaşkanımızı sevdiğimiz için bir kızımıza annesinin ismi olan Tenzile adını koyduk. Diğer kızlarımıza da Hiranur, Rabia, Havva ve Berfin adını verdik. Beşizler Bursa'da 3 ay yoğun bakımda kaldılar sonrasında evimize getirdik. Beşizlerim Türkiye'nin ikinci beşizleri ve onlardan sonra başka beşizler de oldu ama Ağrı'nın tek beşizleri benim kızlarım. Ağrı'da ilk defa beşiz bebekler doğdu."

Vatandaşların da ilgi odağı

Beşizlerin Ağrı'da ilgiyle karşılandığını ve en çok zorlandıkları konunun onlara aynı bedenlerde ve aynı renklerde elbise bulmak olduğunu ifade eden baba Yılmaz, şunları kaydetti:

"Beşizlerin yanı sıra bir de ablaları var. Beşizlere bakmak zor, anneleri daha çok yoruluyor. Bazen beşizleri dışarıya parka çıkarıyorum, ilgi odağı haline geliyorlar. Herkes bize bunların beşiz mi olduğunu soruyor. Beşizlerimizin dördüncü yaş günü yaklaşıyor ve çok mutluyuz. Hepsinin sağlıklı olması bizi çok mutlu ediyor. Evde aralarında oyun oynuyorlar. Ben akşamları eve geldiğimde elim boş gelmiyorum, ufak bir şeyler alıyorum. Birine sakız birine kek alsam kabul etmiyorlar. Birine bir şey alsam diğerleri de aynı şeyleri istiyor. Bu sefer de aralarında kavga başlıyor."

Beşizlerin ablası Ecrin Duru da kardeşleri ile keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.