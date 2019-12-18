Beşiz buzağılar anne karnında öldü - Son Dakika
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Beşiz buzağılar anne karnında öldü

6 saat önce

Kastamonu'da gebe Simental cinsi bir ineğin beşiz buzağıları ölü doğdu.

Beşiz buzağılar anne karnında öldü, System.String[]

Kastamonu'da gebe Simental cinsi bir ineğin beşiz buzağıları ölü doğdu.

Veteriner Hekim Faruk Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Taşlık köyünde hayvancılık yapan Erol Güneyli'nin ineğinin beşiz buzağılara gebe olduğunu söyledi.

Buzağıların 7 aylıkken enne karnında öldüğünü ifade eden Özdemir, "İnekte çoklu gebelik olduğunu bilmiyorduk. İneğin suyu gelince yardım istediler. Yavruları aldıkça iyice şaşırdık çünkü anne karnından 5 yavru çıktı. Ne yazık ki anne karnında hepsi ölmüştü." diye konuştu.

Böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirten Özemir, "10 yılı aşkın süredir veteriner hekimlik yapıyorum. Çoklu gebeliklerle karşılaştığımız oldu ama ilk kez 5'li bir gebelikle karşılaştım. Keşke ölmeselerdi de onları yaşarken görmüş olsaydık." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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