Beslediği 6 sokak kedisi bir ay içinde öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beslediği 6 sokak kedisi bir ay içinde öldürüldü - Son Dakika

Beslediği 6 sokak kedisi bir ay içinde öldürüldü

6 saat önce

DENİZLİ'de yaşayan tekstil işçisi Adnan Kurban, mahallesinde beslediği 6 kedinin son 1 ayda zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürdü.

Beslediği 6 sokak kedisi bir ay içinde öldürüldü, System.String[]

DENİZLİ'de yaşayan tekstil işçisi Adnan Kurban, mahallesinde beslediği 6 kedinin son 1 ayda zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürdü. Son olarak 2 gün önce bahçesinde iki sokak kedisini de telef olmuş halde bulduğunu belirten Kurban, yaşanan duruma tepki gösterdi.

Olay, önceki gün Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 3035 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil fabrikasında işçi olan Adnan Kurban, 1 yıldır beslediği 2 sokak kedisini evinin bahçesinde ölü buldu. Kurban, ağızlarında yaralar bulunan ve zehirlendiklerinden şüphelendiği kediler için polisi aradı. Polis, kedilerin ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı. Kurban, sokak kedilerinin zehirlendiklerini ileri sürerek kedilerinin öldürülmesine tepki gösterdi.

Mahalleye 1 yıl önce taşındığını belirten Kurban, bu sürede komşularıyla birlikte sokak kedilerinin bakımını üstlendiklerini söyledi. Besledikleri 6 sokak kedisinin son 1 ay içinde öldürüldüğünü belirten Kurban, "Komşularım ve ben bu zor kış mevsiminde sokaktaki hayvanları kendi bütçelerimizle  besliyoruz.  Ölümlerin araştırılmasını istiyoruz" dedi.

'SOKAKTAKİ MASUM HAYVANLARI ZEHİRLEMESİNLER'

Bahçesinde önceki gün iki ölü kedi daha bulduğunu ve gördüğü manzara karşısında şoka uğradığını ifade eden Kurban, "Ölen kedilerin ağızları köpürmüş, yaralar oluşmuş. Karın ve boyun kısımlarında delinmeler mevcuttu. Bunun üzerine zehirlendikleri kanısına vardım. Kedilere tahlil yapılmasını istiyorum. Tahlil yapılamadığı için suç duyurusunda bulunamıyorum. Zehirlendiklerini ispat edemiyorum. Kimse sokak hayvanlarını sevmek zorunda değil ama zarar da vermesinler. Kimse onlara bakmak ve sevmekle mükellef değil ama sokaktaki bu masum hayvanları da zehirlenmesinler" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trafik polisi, eşine ceza yazdı
Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:21 Yasa dışı bahisle aylık 64 milyon lira haksız kazanç elde etmişler - Son Dakika
16:20 "Yan Baktın" kavgasında öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:20 "Eğitim öğretim kültürü, sınav sistemi değişmeden değişemez" - Son Dakika
16:16 Minikler Şire Pazarını gezdi - Son Dakika
16:15 Mudanya Belediyesi'nden belediyelerin veterinerlik personeline eğitim - Son Dakika
15:53 Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Son Dakika
15:22 Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 16:22:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beslediği 6 sokak kedisi bir ay içinde öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]