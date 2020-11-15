Son dakika... Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı - Son Dakika

Son dakika... Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı
15.11.2020 16:19
Son dakika haberi: Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kadına tepki yağdıANTALYA – Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kameralara yansıyan olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın, kucağındaki hamsterı önce tokatladı,...
Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı
Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kadına tepki yağdı
ANTALYA – Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kameralara yansıyan olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın, kucağındaki hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı.
Olay, İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir bank üzerinde oturan genç bir kadın, kucağına aldığı hamsterı tokatlamaya başladı. Hamsterla oyun oynadığı için mi yoksa sinirlendiği için mi yaptığı anlaşılamayan kadın, bir süre sonra hamsterın kafasını ısırmaya kalktı. Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü sosyal medyada yayınlandı. Görüntünün yayınlanmasıyla birlikte kadına tepki yağdı.
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