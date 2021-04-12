Beslediği kazı kümeste boğazından iple asılmış halde buldu, yapanlara demediğini bırakmadı - Son Dakika

Beslediği kazı kümeste boğazından iple asılmış halde buldu, yapanlara demediğini bırakmadı

12.04.2021 17:09

Beslediği kazı kümeste boğazından iple asılmış halde buldu, yapanlara demediğini bırakmadı İple boğazınan asılan kaz ve yaptığı bedduaları sosyal medya hesabından paylaştı Kümese gittiğinde kazının asılarak telef edildiğini gören kadın, olayın 2 gün sonra darp edildi Antalya'da kümesine...

Beslediği kazı kümeste boğazından iple asılmış halde buldu, yapanlara demediğini bırakmadı

İple boğazınan asılan kaz ve yaptığı bedduaları sosyal medya hesabından paylaştı

Kümese gittiğinde kazının asılarak telef edildiğini gören kadın, olayın 2 gün sonra darp edildi

ANTALYA - Antalya'da kümesine giden kadın, kazını iple asılarak telef edildiğini gördü. Olayın bir komşusu tarafından yapıldığını iddia eden kadın, 2 gün sonra darp edildi. Kadının şikayetçi olması üzerine olayla ilgili jandarma tarafından tutanak tutuldu. Beslediği kazı iple boğazından asılmış halde gördükten sonra çileden çıkan ev sahibi adam ise çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşıp yapanlara beddua etti.

Olay, Antalya Döşemealtı ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Yıldırım ve Meral Yıldırım çifti ile kadın bir komşusu ile arasında 1 yıl önce farklı sebeplerden dolayı husumet başladı. Tartışmanın dozu her geçen gün arttı. Son olarak 2 gün önce kazlarını kümeste asılı halde bulan Meral Yıldırım, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayın hemen 2 gün sonra ise taşlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan Yıldırım, saldırıyı yapanın yine komşusu ile kızının olduğunu iddia etti.

"Öldüreceğim, keseceğim, seni burada barındırmayacağım"

Bir komşusunun kendisini tehdit ettiğini ileri süren Meral Yıldırım, "İlk husumetimiz yaklaşık 1 yıl önce oldu. Yolumu kesti, beni öldüreceğini söyledi. Ben de Jandarma çağırdım. Ondan önce de 2 kere saldırmıştı. Onları şikayet etmedim. Son olarak evlerine saldırdığımı iddia ettiler. Ben kendimi izah etmeye çalışırken anneleri gelip yüzüme taş ile vurdu, beni yere yıktı. Kafama, yüzüme taş ile vurdular. Babam yukarıdan sesini duymuş, aşağıya koşturmuş gelmiş. Bizi ayırmaya çalışırken karşı taraftan bir tane erkek gelmiş o da ayırmaya çalışmış. Ben şuurumu kaybettiğim için hayal meyal hatırlıyorum. Babam bizi ayırdı. Şahıs arabayla kaçarken babama aracın plakasını almasını söyledim. Aracı babamın üzerine sürmüşler. Seslere annem geldi. Annem de yüzde elli işitme kaybı var. O duymamış zaten. Kızım senin bacakların kanıyor dedi. Bir baktım kanlar içerisindeyim. Hemen ambulansı aradık. Hastaneye kaldırıldım. Darp raporu aldık ve şikayetçi olduk. Tutanak tutuldu" dedi.

"İçler acısı bir olay ile karşılaştım"

Kazlarını telef ettiklerini söyleyen Yıldırım, "Beni darp etmeden bir gün önce de kümese girdim. İçler acısı bir olay ile karşılaştım. Kazımı boğazından iple asıp resmen idam etmişler" ifadelerini kullandı.

"Kadın sürekli bizi taciz ediyor"

Meral Yıldırım'ın eşi İbrahim Yıldırım ise şunları söyledi: "İlk önce kazımı astılar. Ondan sonrada eşimi gelip darp etmişler. Kamerayı taktıramadan olaylar oldu. Bugün kamera takılıyor ve evin etrafına tel çekiliyor" diye konuştu.

Beslediği kazı kümeste boğazından iple asılmış halde buldu, yapanlara demediğini bırakmadı
Beslediği kazı kümeste boğazından iple asılmış halde buldu, yapanlara demediğini bırakmadı
Beslediği kazı kümeste boğazından iple asılmış halde buldu, yapanlara demediğini bırakmadı
Beslediği kazı kümeste boğazından iple asılmış halde buldu, yapanlara demediğini bırakmadı

İbrahim Yıldırım, Jandarma, Antalya, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beslediği kazı kümeste boğazından iple asılmış halde buldu, yapanlara demediğini bırakmadı - Son Dakika


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