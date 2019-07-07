Son Dakika Haberleri: Beslediği kediler yaşlı adamı yangından son anda kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Beslediği kediler yaşlı adamı yangından son anda kurtardı

1 saat önce

Başkentte yalnız yaşadığı evde uyuduğu sırada çıkan yangında yaşlı adamı ve bitişiğindeki gecekonduda oturan komşusunu, bahçelerinde besledikleri kediler son anda kurtardı.

Başkentte yalnız yaşadığı evde uyuduğu sırada çıkan yangında yaşlı adamı ve bitişiğindeki gecekonduda oturan komşusunu, bahçelerinde besledikleri kediler son anda kurtardı. Yangında iki gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçesi Hacı Bayram Mahallesi Uzunyol Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Beslediği kedilerin sesine uyandı
Evde yalnız yaşadığı ve yangın sırasında uykuda olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Burhan Nacaksız'ın, gecekondunun bahçesinde beslediği kedilerin ses yaparak uyandırması sonucu yangından kurtulduğu öğrenildi.
Uyanır uyanmaz evden dışarı çıkan Nacaksız, bitişiğindeki gecekonduda oturan 79 yaşındaki komşusu Ayşe Ertürk'ü de uyandırarak dışarı çıkardı.
Gecekonduların birbirine yakın olması, alevlerin kısa sürede büyümesine yol açarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının ardından iki gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Beslediği kediler yaşlı adamı yangından son anda kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:35 Kaynak: AA
Altındağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? ABD'nin California eyaletinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Kazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştı Eski müsteşar yardımcısı, İzmit'teki evinde intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 07:06:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beslediği kediler yaşlı adamı yangından son anda kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]