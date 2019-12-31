Beslediği kediyi o halde görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beslediği kediyi o halde görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Beslediği kediyi o halde görünce gözyaşlarına boğuldu

6 saat önce

Antalya'da bir site içerisindeki deponun demir parmaklıklarına çelik telle asılmış halde kedi bulundu.

Beslediği kediyi o halde görünce gözyaşlarına boğuldu, System.String[]

Antalya'da bir site içerisindeki deponun demir parmaklıklarına çelik telle asılmış halde kedi bulundu. Kedileri besleyen genç kadın, bazı site sakinlerinin kendisine bu yüzden mobbing uyguladığını iddia ederek, asılı haldeki kedisinin yanında uzun süre gözyaşı döktü.


Olay Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak kedilerini besleyen Tuğba Yurtdaş (36), site içerisine kedilerin girdiği gerekçesiyle bazı site sakinleriyle sıkıntı yaşadı. Kanser hastası annesi ve babasıyla birlikte yaşayan Yurtdaş, bugün evinden çıktığı sırada bir apartmanın zemin katındaki deponun demir parmaklıklarına çelik telle asılmış halde beslediği kedisini gördü. Ölen hayvanını görünce şoka uğrayan genç kadın, polisi arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından kediyi bulunduğu yerden aldı. Tuğba Yurtdaş ise polise şüphelendiği kişiler hakkında şikayetçi oldu.


"İnsanlık dışı bir şey bu"


Yaşadığı o anları gözyaşları içerisinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Yurtdaş, "Uzun süredir burada sorunlar yaşıyorum. Kedileri istemiyorlar. Sokak hayvanlarına bakıyorum ben sitenin arka bahçesinde. Kedilerin varlığından rahatsız olanlar var. Bugün bu acı tabloyla karşılaştım. Beslediğim sokak kedimi bilerek boynundan bağlayıp asmışlar. İnsanlık dışı bir şey bu" dedi.


"Bana sürekli mobbing uyguluyorlar"


Sitede bazı kişiler tarafından kendisine mobbing uygulandığını ileri süren Yurtdaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Annem, babam kanser hastası. Sürekli bize baskı yapıyorlar buradan çıkmamız için. Kedilere bir şeyler yapacaklarını söylüyorlar. En sonunda asarak öldürdüler. Sitede istemeyen çok kişi var. Misilleme yapıldığını düşünüyorum. 'Beslemeyin' diyorlar. Ben zaten sitede değil, arka tarafta besliyorum. Kedinin girip çıktığı her yer yaşam alanıdır. Onların yaşam alanlarını biz işgal ettik. Benim yasal hakkımı da elimden alıyorlar. Sürekli mobbing uyguluyorlar bana. Ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü bu bir uyarı gibi geliyor. Bir kedi asmak ne demek. Bugün kedi asan, yarın insan asar." - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
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