Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu

21.05.2021 20:37

Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu Daha önce de kedisinin asıldığını belirten kadın kendisine gözdağı verildiğini iddia etti Kedi, polis ekiplerinin çalışmasının ardından olay yerinden alındı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde pencerenin demir...

Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu

Daha önce de kedisinin asıldığını belirten kadın kendisine gözdağı verildiğini iddia etti

Kedi, polis ekiplerinin çalışmasının ardından olay yerinden alındı

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde pencerenin demir korkuluğunda beslediği kedisinin asılı halde cansız bedenini bulan kadın gözyaşlarını tutamadı. Daha önce de bir kedisini asılı olarak bulduğunu ifade eden hayvan sever, kendisine gözdağı verildiğini iddia etti.

Olay, Üçgen Mahallesi 115 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak kedilerini besleyen Tuğba Yurtdaş (36), daha önce site içerisine kedilerin girdiği gerekçesiyle bazı site sakinleriyle sıkıntı yaşadı. Kanser hastası annesi ve babasıyla birlikte yaşayan Yurtdaş, arkadaşının haber vermesi ile bugün apartmanın zemin katının penceresinin demir korkuluklarında kedisinin asılmış şekilde cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tuğba Yurtdaş ise polise şüphelendiği kişiler olduğunu bildirerek şikayetçi olduğunu söyledi. Kedisini o halde görerek sık sık gözyaşı döken kadını komşuları teselli etti. Öte yandan, ölen kedinin yavrusu ise olay yerinden uzaklaşmadığı görüldü. Üzüntülü olduğu görülen kediyi Yurttaş, severek teselli etmeye çalıştı.

"Buradan mesaj verilmek istenmiş"

Sokak üzerinde sürekli kedileri beslediklerini belirten anne Nuray Yurtdaş (63), "Biz burada besleme yapıyoruz. Daha önce şu sitede çelik telle bir kedimiz asıldı. Mahkememiz devam ediyor. Bunu sabah görmüşler. Geldiğimizde yan tarafta yaralanma izi vardı. Bu gözdağı gibi geldi. Öldürmek isteyen öldürür ve çöpe atar. Buradan mesaj verilmek istenmiş. Demire asılmış. Bizi tehdit etmeye çalışıyorlar" dedi.

"Kimseden korkum yok"

Daha önce de kedisinin asıldığını belirten Tuğba Yurttaş ise "Bunun bize gözdağı olduğunu düşünüyorum. Kedileri besliyorum diye yapıyorlar. Ben yine her yere başvuru yapacağım. Kimseden korkum yok. Buradan o kişiye sesleniyorum; korkmuyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Onların hakları için elimden geleni yapacağım. Beslediğim kedilerden birisiydi. Çok üzgünüm. Şüphelendiğimiz kişiler var. Yasal yollara başvuru yapacağım" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Öte yandan, kedi Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından olay yerinden alındı.

Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu
Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu
Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu
Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu

Muratpaşa, Hisarcık, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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