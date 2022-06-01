Beslediği komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı

Antalya'nın Serik ilçesinde, beslediği komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan adam yaralanarak hastanelik oldu.

Olay Serik ilçesi Gebiz Mahallesinde meydana geldi. Bir süre evde olmayacak olan komşusunun kangal cinsi köpeğine Bekir Koç, bakabileceğini söyledi. Koç, yaklaşık bir haftadır beslediği köpeğin saldırısına uğradı. Boynundan, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bekir Koç hastanelik oldu. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bekir Koç, komşusunun izniyle köpeğe baktığını belirterek, "Günlerdir besliyordum, bir sorun yoktu. Komşumu ve köpeğini seviyorum. O gün ne olduysa biranda arkamdan gelip saldırdı. Ne olduğunu anlayamadım" dedi.

(Mehmet Demirci/İHA)