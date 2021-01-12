Beslediği köpeklerin ölüleriyle karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Beslediği köpeklerin ölüleriyle karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadı

12.01.2021 18:32

Beslediği köpeklerin ölüleriyle karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadı Polise yapılan ihbar üzerine Hayvan Durum İzleme ekipleri olay yerine gelip inceleme yaptı Tarım İl Müdürlüğü ekipleri köpek ve zehirli olduğu ileri sürülen mamalardan örnekler aldı.

Beslediği köpeklerin ölüleriyle karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadı

Polise yapılan ihbar üzerine Hayvan Durum İzleme ekipleri olay yerine gelip inceleme yaptı

Tarım İl Müdürlüğü ekipleri köpek ve zehirli olduğu ileri sürülen mamalardan örnekler aldı.

ANTALYA - Antalya'da iki yavru sokak köpeğinin kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürüldü. Her gün beslemeye geldiği köpeklerine bir gün gelmeyince ölüleriyle karşılaştığını söyleyen kadın, "Rahatsız olduğum için akşam beslemeyi sabaha çekmiştim. İlk defa bakamadığım bir anda bununla karşılaştım" diyerek üzgün olduğunu belirtirken, Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları İl Temsilcisi Şebnem Ebinc de, köpekleri zehirlediği ileri sürülen kişi ya da kişilere, "Ellerin kırılsın" sözleriyle öfke kustu.

Olay, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kırcamı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir site önünde yaptığı kulübeyle her akşam sokak köpeklerini besleyen Duygu Nebioğlu (33), dün akşam rahatsızlandığı için 10'a yakın yavru köpeğini besleyemedi. Bugün öğlen saatlerinde köpeklerini beslemek için evinden aşağıya inen Nebioğlu, 2 yavru köpeğin hareketsiz bir şekilde kulübede olduğunu ve kustuğunu fark etti. Köpeklerin öldüğünü anlayan Nebioğlu, polisi arayarak yardım talep etti. Diğer yavru köpeklere de site sakinleri ve hayvan severler tarafından ilaç verildi.

İhbarla olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Hayvan Durum İzleme ekipleri ile İl Tarım Müdürlüğüne bağlı personeller geldi.

"Kimin yaptığının bulunmasını istiyorum"

Köpekleri her gün beslediğini belirten Duygu Nebioğlu, daha önce aynı köpeğin farklı yavrularının zehirlendiğini ileri sürdü. Nebioğlu, "Şuanda 2 tanesi zehirlenerek öldü. Diğer yavruları da yakalamaya çalışıyoruz. Dün gece olduğunu düşünüyorum. İki yavrumun sesini duymuştum. Ben kavga ediyorlar zannetmiştim. Besleme için sabah çıktığımda içerde bu şekilde buldum. Tavuk ve mama parçası var. Bunlar benim verdiğim mama türlerinden değil. Biz kimseyi rahatsız etmesin diye, belediyenin parkı için buraya kulübe yapmıştım. Köpeklerimi zehirlenmiş halde buldum. Bunları kimin yaptığının bulunmasını istiyorum. Artık hayvanlara insanların zarar vermesini istemiyorum." Diye konuştu.

"İlk defa bakamadığım anda bununla karşılaştım"

Çok üzgün olduğunu dile getiren Nebioğlu, "Sinirlerime hakim olamıyorum. Çok üzgünüm. Çok kötü halde buldum. Daha önce yaşadıklarımı tekrar yaşadım. Anlamak istiyorum ama anlayamıyorum. Neye, kime zarar var? Bu hayvanları nerenize sığdıramadınız? Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Yıllar önce böyle şeyler yaşamıyorduk biz, neden şimdi yaşıyoruz diye soruyorum kendime. Kimin yaptığını bilmiyorum. Gece şüphelendim, rahatsız olduğum için çıkıp bakamadım. İlk defa bakamadığım bir anda bununla karşılaştım. Akşam beslememi sabaha çekti, sabah bununla karşılaştım." İfadelerini kullandı.

"Ellerin kırılsın"

Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları İl Temsilcisi Şebnem Ebinc, köpeklerin zehirlendiğini ileri sürerek, "Burası şehrin göbeği. İlgililerin kamera kayıtlarına bakıp, şüphelileri bulmasını istiyoruz. Bu kadarcık canı nasıl zehirliyorsunuz. Buradan yapan kişiye sesleniyorum; ellerin kırılsın. Senin nerene battı. Allah sevgin mi yok? Allah'ın yarattığı canlılara saygın mı yok? Bu ne kötülük. Biraz iyi olun. Bıktık yemin ederiz. Tüm hayvan severler olarak yalvarıyoruz. Yasa lütfen çıksın. Yoksa bunun önüne geçemeyeceğiz." Dedi.

HAYDİ ekipleri olaya ilişkin inceleme başlatırken, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de köpek ve zehirli olduğu ileri sürülen mamalardan örnekler aldı. Telef olan yavru köpekler, ölüm nedenlerinin tespiti için otopsiye götürüldü.

Beslediği köpeklerin ölüleriyle karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadı
Beslediği köpeklerin ölüleriyle karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadı
Beslediği köpeklerin ölüleriyle karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadı
Beslediği köpeklerin ölüleriyle karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadı

Nebioğlu, Köpek, Tarım, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beslediği köpeklerin ölüleriyle karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika


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