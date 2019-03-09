Son Dakika Haberleri: Beslediği Martı Yanından Ayrılmıyor

Beslediği Martı Yanından Ayrılmıyor

1 saat önce

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Alaattin Babuccu'nun beslediği martı bir an olsun yanından ayrılmıyor.

Beslediği Martı Yanından Ayrılmıyor, System.String[]
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Alaattin Babuccu'nun beslediği martı bir an olsun yanından ayrılmıyor. 'Korkmaz' ismini verdiği martıyla dost olduğunu belirten Babuccu, "Burada hem uçurtma uçuruyoruz hem de hayvanlarla dostluk kuruyoruz. Bu çok güzel bir şey" dedi.

Erdek'te yaşayan emekli İngilizce öğretmeni Alaattin Babuccu'nun boş zamanlarında rıhtımına giderek, beslediği martı yanından ayrılmıyor. 'Korkmaz' ismini verdiği martı ile aralarında duygusal bir bağ geliştiğini, bundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Babuccu, "Buraya geldiğimde yediğim fıstıktan ikram ettim. Böylelikle aramızda fıstık dostluğu başladı. Bu güzel bir şey. Tabiatta olmak güzel. Hem uçurtma uçuruyoruz hem de hayvanlarla birlikte oluyoruz. Hayvanlar yan yana bulunuyorlar. Bunu görmek çok güzel" diye konuştu.

- Erdekbalıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:32 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Lisenin Mezunları İşsiz Kalmıyor Kamuya 40 Bine Yakın Personel Alınacak! İşte Kadrolar

Kız Öğrenci Sınıfta Şakalaştığı Arkadaşını Kalemtıraş Bıçağı ile Yaraladı Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 13:03:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beslediği Martı Yanından Ayrılmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]