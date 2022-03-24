BESLEDİĞİ ŞAHİNİ SIRTINDA VE BAŞINDA TAŞIYOR - Son Dakika
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BESLEDİĞİ ŞAHİNİ SIRTINDA VE BAŞINDA TAŞIYOR

24.03.2022 14:57

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Karayolları'nda çalışan işçi Adnan Çağran'ın, üç yıl önce yol kenarında bularak beslediği şahin, yanından ayrılmıyor.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Karayolları'nda çalışan işçi Adnan Çağran'ın, üç yıl önce yol kenarında bularak beslediği şahin, yanından ayrılmıyor. 'Reis' adı konulan şahin, acıktıkça geldiği Çağran ve arkadaşları tarafından baş ve sırtlarında dolaştırılarak besleniyor.

Viranşehir'de yaşayan Adnan Çağran, üç yıl önce yol kenarında bulduğu yavru şahini beslemeye başladı. Çağran, aradan geçen sürede kendisine ve Karayolları'nda çalışan diğer işçilere alışan şahinin sık sık yanlarına geldiğini söyledi. 'Reis' adını verdikleri şahini aileden birisi olarak gördüklerini anlatan Çağran, "Üç yıl önce yavruyken yol kenarında bulduğumuz ve o günden bu yana sahip çıktığımız şahin, bize o kadar alıştı ki artık aileden biri oldu. Bizi bırakmıyor, acıktığı zaman gelip beslenip geri gidiyor. Başımızda ve sırtımızda gezmeyi çok seviyor. Biz de onu baş tacı yapıp, sırtımızda taşıyarak hoşça vakit geçiriyoruz" dedi.

Adnan Çağran'ın şahinin sırtında ve başında gezdiği anlara ilişkin olarak cep telefonuyla çektiği videoları ise sosyal medyada beğeni topluyor.

BESLEDİĞİ ŞAHİNİ SIRTINDA VE BAŞINDA TAŞIYOR
BESLEDİĞİ ŞAHİNİ SIRTINDA VE BAŞINDA TAŞIYOR
BESLEDİĞİ ŞAHİNİ SIRTINDA VE BAŞINDA TAŞIYOR
BESLEDİĞİ ŞAHİNİ SIRTINDA VE BAŞINDA TAŞIYOR

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Kaynak: DHA

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