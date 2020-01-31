Besledikleri sokak köpeklerinden 3'ünü ölü buldular - Son Dakika
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Besledikleri sokak köpeklerinden 3'ünü ölü buldular

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Mecbure (50) ve Hatip Atlı (57) çifti, bir süredir besledikleri 13 sokak köpeğinden 3'ü ölü bulunurken, 4'ünün ise kayıp olduğunu bildirdi.

Besledikleri sokak köpeklerinden 3'ünü ölü buldular, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Mecbure (50) ve Hatip Atlı (57) çifti, bir süredir besledikleri 13 sokak köpeğinden 3'ü ölü bulunurken, 4'ünün ise kayıp olduğunu bildirdi. Atlı çiftinin şikayeti üzerine, soruşturma başlatıldı.

Selvilitepe Mahallesi, Akçakoyun Sokak'ta yaşayan Hatip ve Mecbure Atlı çifti, bir süredir besledikleri 13 sokak köpeğinin ortalıklarda görünmemesi ve seslerinin çıkmaması üzerine merak edip, otomobilleri ile aramaya çıktı. Çift, kayıp köpeklerden 6'sını sağ, 3'ünü ise telef olmuş halde yakındaki arazide buldu. Çiftin şikayeti üzerine Turgutlu Belediyesi, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Turgutlu Hayvan Hakları Derneği harekete geçti. CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, polisle birlikte Atlı çiftinin evine gidip bilgi alarak, köpeklerin ölü bulunduğu yerde incelemelerde bulundu.

Zehirlenerek öldürüldükleri değerlendirilen 3 köpeğe, Turgutlu Belediyesi veteriner hekimleri tarafından kesin ölüm nedenlerinin tespiti için nekroskopi yapılacağı bildirildi. Kayıp diğer 4 köpeğin bulunması için çalışmalar sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:49 Kaynak: DHA
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